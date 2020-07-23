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Московский студент пытался провезти марихуану через границу
Источник материала: БTНелегальный груз в кармане нарушителя унюхал служебный пес. По информации таможни, 21-летний парень через Беларусь возвращался в Россию из Австрии, где учился по программе международного обмена. Общий вес изъятого наркотика - около трех с половиной граммов. Кроме того, в багаже молодого человека нашли измельчитель дурмана, весы, а также бумагу и фильтры для самокруток. Возбуждено уголовное дело.
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Нелегальный груз в кармане нарушителя унюхал служебный пес. По информации таможни, 21-летний парень через Беларусь возвращался в Россию из Австрии, где учился по...
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