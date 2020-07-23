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Доллар уже не тот: как менялась стоимость $100 за последние сто лет
Источник материала: Myfin
Как доллар стал мировой валютой?
Рассказ об этом был бы увлекательным, но очень длинным, поэтому назовем только несколько самых важных вех.
В 1944 году многие страны мира подписали Бреттон-Вудское соглашение. В Бреттон-Вудской системе произошел отказ от золотого стандарта как способа пересчета валют в международной торговле. Операции между разными странами стали совершаться в долларах США, но сам доллар еще сохранял привязку к золоту. Оборот золотых монет фактически исчез и на мировом рынке, и внутри стран. Золото перестало быть деньгами, но стало товаром.
В течение 1970-х годов оформилась и заработала Ямайская система. Был отменен золотой стандарт, страны перешли к плавающему курсу валют. Появилось понятие резервных валют, первой из которых был доллар.
К началу 21 века больше половины международных валютных операций шло в долларах. Доллары США составляли примерно 2/3 валютных резервов всех государств мира.
Как доллар появился в кошельках иностранных граждан?
Во второй половине 20 века многие государства прошли период гиперинфляции. Самым доступным способом сбережения стала покупка долларов, ведь золотых монет в обороте уже не было, а другие надежные валюты (немецкая марка, швейцарский франк) встречались реже.
Особенный интерес к долларам почувствовали жители бывшего СССР, потому что рубли, что советские, что новые российские и белорусские, годились только для быстрых расчетов, дешевели каждый месяц и для сбережений на годы не подходили.
Со временем появилась привычка сберегать в основном в долларах и назначать цену крупных покупок исключительно в долларах. Доллар стал всеобщим эквивалентом стоимости в сделках с недвижимостью, автомобилями и другими крупными покупками.
А сколько стоит сам доллар?
Этим вопросом задаются не часто, хотя на него есть официальный ответ.
Доллар США тоже дешевеет со временем. Эту инфляцию подсчитывают и публикуют статистические органы США и другие структуры (в т.ч. международные).
Инфляция доллара происходила всегда. Для примера
Если бы в 1920 году кто-то написал в завещании, что его далекому потомку следует отдать 1000 долларов в 2018 году, то оказалось бы, что:
В ценах это еще нагляднее:
Конечно, цены менялись непропорционально, сравнивать кожаные ботинки начала прошлого века, которые носили десятилетиями, и современные кроссовки, некорректно. Но кое-что можно оценить по значимости для покупателя:
Автомобиль Chevy Corvette в 1950-х стоил меньше $3 000, авиабилет из Нью-Йорка в Калифорнию – $88.
Персональные компьютеры 1970-х (по параметрам они сильно уступали современным телефонам) стоили порядка $1300.
Но перейдем из далеких годов в памятные многим 90-е.
По покупательской способности $100 в 1990 году это $49 на начало 2020 года. Потому что инфляция доллара за прошедшие 29 лет достигла около 104%.
Перевести это в цену товаров сложнее, они менялись разнонаправленно. Вот данные по США за последние 20 лет:
Точно оценить изменение расходов по рисунку нельзя, но понять общий рост цен можно. Это и есть инфляция доллара.
Что это значит для Беларуси?
В 90-е доллар казался твердой основой благосостояния. Те, кто имел $20-30 тысяч, считали себя обеспеченными на годы вперед.
Если в 1995 году
Однако средняя зарплата росла: в 2000 – больше $73; в 2003 – почти $121. Через несколько лет она выросла до $300, потом до $500. В такой ситуации получатель 100-долларовой ренты оказывался практически нищим.
Сколько можно было прожить в Беларуси на $100 в разные годы (расчет по данным Белстата по средней зарплате и курсу доллара):
Вместе с зарплатами, периодически обгоняя их, росли и цены. Квартира, которую в 90-е продавали за $5 000 – $6 000, теперь стоит $65 000 – $80 000, «однушки-хрущевки» еще 2000 году можно было найти за $13 000, теперь за них просят от $45000 – $55 000.
Неизбежный вывод: рост цены в долларах пропорционален падению цены доллара относительно товаров и услуг
Что интересно – $100 в Беларуси дешевели сильнее, чем в США.
Причина – естественное выравнивание цен из-за движения товаров между странами. Цены импорта, особенно потребительского, одинаковы для всех стран. За импортом понемногу растут цены отечественных товаров услуг, а рост зарплат в долларах компенсирует и ускоряет этот процесс.
Может доллар подорожать, а цены в долларах упасть?
Могут упасть цены на многие продукты в период низкого спроса, могут дешеветь определенные категории товаров, например – техника благодаря новым технологиям. Но общего устойчивого падения не было никогда. И в Беларуси это может оказаться заметнее, чем в других странах.
Почему так? Потому что стоимость жизни в Беларуси приближается к этому показателю в других странах. По данным Всемирного банка стоимость жизни в США выше, чем в Беларуси в среднем на 119,43%, в Германии жить дороже на 101,85%, в Польше – на 18,93%, в Литве – на 35,87%. Потенциал для роста есть.
Что делать с долларами?
В коротком периоде лучше ориентироваться по ситуации, доллар может и подешеветь, и подорожать. Но в перспективе доллары лучше куда-то вкладывать. Долгосрочные валютные депозиты, особенно с капитализацией процентов, компенсируют инфляцию доллара, те самые 2-2,5% в год или 100% за 20 лет. Другие
Текст: Игорь Смирнов
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