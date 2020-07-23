Доллар уже не тот: как менялась стоимость $100 за последние сто лет

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Как доллар стал мировой валютой?

Рассказ об этом был бы увлекательным, но очень длинным, поэтому назовем только несколько самых важных вех.

В 1944 году многие страны мира подписали Бреттон-Вудское соглашение. В Бреттон-Вудской системе произошел отказ от золотого стандарта как способа пересчета валют в международной торговле. Операции между разными странами стали совершаться в долларах США, но сам доллар еще сохранял привязку к золоту. Оборот золотых монет фактически исчез и на мировом рынке, и внутри стран. Золото перестало быть деньгами, но стало товаром.

В течение 1970-х годов оформилась и заработала Ямайская система. Был отменен золотой стандарт, страны перешли к плавающему курсу валют. Появилось понятие резервных валют, первой из которых был доллар.

К началу 21 века больше половины международных валютных операций шло в долларах. Доллары США составляли примерно 2/3 валютных резервов всех государств мира.

Как доллар появился в кошельках иностранных граждан?

Во второй половине 20 века многие государства прошли период гиперинфляции. Самым доступным способом сбережения стала покупка долларов, ведь золотых монет в обороте уже не было, а другие надежные валюты (немецкая марка, швейцарский франк) встречались реже.

Особенный интерес к долларам почувствовали жители бывшего СССР, потому что рубли, что советские, что новые российские и белорусские, годились только для быстрых расчетов, дешевели каждый месяц и для сбережений на годы не подходили.

Со временем появилась привычка сберегать в основном в долларах и назначать цену крупных покупок исключительно в долларах. Доллар стал всеобщим эквивалентом стоимости в сделках с недвижимостью, автомобилями и другими крупными покупками.

А сколько стоит сам доллар?

Этим вопросом задаются не часто, хотя на него есть официальный ответ.

Доллар США тоже дешевеет со временем. Эту инфляцию подсчитывают и публикуют статистические органы США и другие структуры (в т.ч. международные).

Инфляция доллара происходила всегда. Для примера

2019 год – 2,28%;

2010 год – 1,5%;

2000 год – 3,39%;

1990 год – 6,11%;

1980 год – 12,52%;

1970 год – 5,57%;

1960 год – 1,36%;

1950 год – 5,93%;

1940 год – 0,71%;

1930 год – минус 6,4%;

1920 год – 2,65%.

Если бы в 1920 году кто-то написал в завещании, что его далекому потомку следует отдать 1000 долларов в 2018 году, то оказалось бы, что:

По покупательской способности нынешняя $1 000 равняется $73,55 в 1920 году. Потому что инфляция за неполных сто лет составила 1 259,63%.

Обратным счетом выходит, что $1 000 в 1920 году, это все равно что $13 292,75 в 2018.

В ценах это еще нагляднее:



Инфографика: Myfin.by

Конечно, цены менялись непропорционально, сравнивать кожаные ботинки начала прошлого века, которые носили десятилетиями, и современные кроссовки, некорректно. Но кое-что можно оценить по значимости для покупателя:

Автомобиль Chevy Corvette в 1950-х стоил меньше $3 000, авиабилет из Нью-Йорка в Калифорнию – $88.

Персональные компьютеры 1970-х (по параметрам они сильно уступали современным телефонам) стоили порядка $1300.

Но перейдем из далеких годов в памятные многим 90-е.

По покупательской способности $100 в 1990 году это $49 на начало 2020 года. Потому что инфляция доллара за прошедшие 29 лет достигла около 104%.



Инфографика: Myfin.by

Перевести это в цену товаров сложнее, они менялись разнонаправленно. Вот данные по США за последние 20 лет:

Изменение цен на разные товары в США. Источник: howmuch.net

Подешевели телевизоры, телефоны, компьютеры и детские игрушки. Первые три позиции благодаря развитию технологий.

Мало менялись цены на новые авто, домашние вещи и одежду.

Сильнее всего подорожало то, что делается не техникой, но человеком: образование, медицина, услуги.

Точно оценить изменение расходов по рисунку нельзя, но понять общий рост цен можно. Это и есть инфляция доллара.



Что это значит для Беларуси?

В 90-е доллар казался твердой основой благосостояния. Те, кто имел $20-30 тысяч, считали себя обеспеченными на годы вперед.

Если в 1995 году средняя зарплата в Беларуси была $65,5, то человек, снимающий со счета 100$ в месяц, чувствовал себя «хозяином жизни». Некоторые продавали квартиры, чтоб «положить деньги в банк и жить на проценты», кто-то терял здоровье на заработках, чтобы «приехать с долларами и больше не работать».

Однако средняя зарплата росла: в 2000 – больше $73; в 2003 – почти $121. Через несколько лет она выросла до $300, потом до $500. В такой ситуации получатель 100-долларовой ренты оказывался практически нищим.

Сколько можно было прожить в Беларуси на $100 в разные годы (расчет по данным Белстата по средней зарплате и курсу доллара):



Инфографика: Myfin.by

Вместе с зарплатами, периодически обгоняя их, росли и цены. Квартира, которую в 90-е продавали за $5 000 – $6 000, теперь стоит $65 000 – $80 000, «однушки-хрущевки» еще 2000 году можно было найти за $13 000, теперь за них просят от $45000 – $55 000.

Неизбежный вывод: рост цены в долларах пропорционален падению цены доллара относительно товаров и услуг

Что интересно – $100 в Беларуси дешевели сильнее, чем в США.

Причина – естественное выравнивание цен из-за движения товаров между странами. Цены импорта, особенно потребительского, одинаковы для всех стран. За импортом понемногу растут цены отечественных товаров услуг, а рост зарплат в долларах компенсирует и ускоряет этот процесс.

Может доллар подорожать, а цены в долларах упасть?



Могут упасть цены на многие продукты в период низкого спроса, могут дешеветь определенные категории товаров, например – техника благодаря новым технологиям. Но общего устойчивого падения не было никогда. И в Беларуси это может оказаться заметнее, чем в других странах.

Почему так? Потому что стоимость жизни в Беларуси приближается к этому показателю в других странах. По данным Всемирного банка стоимость жизни в США выше, чем в Беларуси в среднем на 119,43%, в Германии жить дороже на 101,85%, в Польше – на 18,93%, в Литве – на 35,87%. Потенциал для роста есть.

Что делать с долларами?