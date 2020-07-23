"Геббельс-пропаганда" во всей красе: главный пропагандист газеты Администрации президента пугает белорусов кровью

При этом он сравнил жесты объединённого штаба «пальцы-сердце-кулак» сравнивает с нацистским «зиг хайль».













По его словам, в Беларуси готовят цветную революцию, главными зачинщиками которой являются студенты и «заробитчане», которых он сравнивает с украинскими «бандеровцами».





«Делать таким нечего, перспективы туманны, чего не побузить? Да и деньги заканчиваются — вот их им и насыплют. И пошлют валить власть», — пишет колумнист.





В ответ на предложение использовать белые ленты, Муковозчик заявил, что «если ничего под рукой нет — хоть прокладку на себя цепляй, думаю, они еще это предложат». По его словам, белые банты, майки и блузки станут униформой протестующих, ведь на них «эффектно смотрится кровь».





«Хочу сказать всему нашему креативному фейсбучному классу, всем разночинцам, помогающим раздувать бунт в социальных сетях, всем мужичкам с тапком в одной руке и пивом в другой.





Вы готовы к тому, что в вашей семье, в вашем доме, в вашем окружении кого-то не станет? Готовьтесь. Могут даже убить, а скорее всего, убьют обязательно — без этого бабий бунт до цветной революции не дорастет. И, скорее всего, убьют свои же: провокация для мятежа — это альфа и омега», — пишет «Золотое перо».





здесь . Полностью мнение лучшего интернет-колумниста, по версии властей Беларуси, читайте







