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"Геббельс-пропаганда" во всей красе: главный пропагандист газеты Администрации президента пугает белорусов кровью

23.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лауреат премии «Золотое перо» Беларуси Андрей Муковозчик очередную колонку на сайте газеты «Беларусь сегодня», которая издается Администрацией президента, посвятил объединённому штабу и возможным протестам в стране.

"Геббельс-пропаганда" во всей красе: главный пропагандист газеты Администрации президента пугает белорусов кровью
Андрей Муковозчик
При этом он сравнил жесты объединённого штаба «пальцы-сердце-кулак» сравнивает с нацистским «зиг хайль».



По его словам, в Беларуси готовят цветную революцию, главными зачинщиками которой являются студенты и «заробитчане», которых он сравнивает с украинскими «бандеровцами».

«Делать таким нечего, перспективы туманны, чего не побузить? Да и деньги заканчиваются — вот их им и насыплют. И пошлют валить власть», — пишет колумнист.

В ответ на предложение использовать белые ленты, Муковозчик заявил, что «если ничего под рукой нет — хоть прокладку на себя цепляй, думаю, они еще это предложат». По его словам, белые банты, майки и блузки станут униформой протестующих, ведь на них «эффектно смотрится кровь».

«Хочу сказать всему нашему креативному фейсбучному классу, всем разночинцам, помогающим раздувать бунт в социальных сетях, всем мужичкам с тапком в одной руке и пивом в другой. 

Вы готовы к тому, что в вашей семье, в вашем доме, в вашем окружении кого-то не станет? Готовьтесь. Могут даже убить, а скорее всего, убьют обязательно — без этого бабий бунт до цветной революции не дорастет. И, скорее всего, убьют свои же: провокация для мятежа — это альфа и омега», — пишет «Золотое перо».

Полностью мнение лучшего интернет-колумниста, по версии властей Беларуси, читайте здесь.
 
 
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Лауреат премии «Золотое перо» Беларуси Андрей Муковозчик очередную колонку на сайте газеты «Беларусь сегодня», которая издается Администрацией президента,...
 
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