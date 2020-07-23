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Заворотнюк собирается дать большое интервью на телевидении
Источник материала: ОНТ
Большое интервью на телевидении собирается дать известная актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая от онкологического заболевания. Об этом
Предварительно известно, что главная героиня сериала «Моя прекрасная няня» расскажет о том, что происходило в её жизни на протяжении последнего года.
Напомним, что родственники актрисы тщательно скрывали информацию о лечении Заворотнюк. Появляющуюся информацию в СМИ они никак не комментировали.
Долгое время артистка находилась в тяжёлом состоянии и не появлялась на публике. На сегодняшний день, её самочувствие стало значительно лучше. Теперь она проводит время не в больничной палате, вместе со своим супругом и детьми.
Предполагается, что в интервью актриса расскажет о своих переживаниях, о новейшем методе лечения, а также о дальнейших прогнозах её выздоровления. Напомним, что Заворотнюк почувствовала себя лучше после лучевой терапии и лечения современными препаратами.
фото: http://arctic-online.ru
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Большое интервью на телевидении собирается дать известная актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая от онкологического заболевания. Об этом сообщает РИА ФАН....
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