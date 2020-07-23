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Заворотнюк собирается дать большое интервью на телевидении

23.07.2020 10:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Заворотнюк собирается дать большое интервью на телевидении

Большое интервью на телевидении собирается дать известная актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая от онкологического заболевания. Об этом сообщает РИА ФАН.

Предварительно известно, что главная героиня сериала «Моя прекрасная няня» расскажет о том, что происходило в её жизни на протяжении последнего года. 

Напомним, что родственники актрисы тщательно скрывали информацию о лечении Заворотнюк. Появляющуюся информацию в СМИ они никак не комментировали. 

Долгое время артистка находилась в тяжёлом состоянии и не появлялась на публике. На сегодняшний день, её самочувствие стало значительно лучше. Теперь она проводит время не в больничной палате, вместе со своим супругом и детьми. 

Предполагается, что в интервью актриса расскажет о своих переживаниях, о новейшем методе лечения, а также о дальнейших прогнозах её выздоровления. Напомним, что Заворотнюк почувствовала себя лучше после лучевой терапии и лечения современными препаратами. 

фото: http://arctic-online.ru

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Большое интервью на телевидении собирается дать известная актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая от онкологического заболевания. Об этом сообщает РИА ФАН....
 
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