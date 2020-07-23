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Китай запустил на Марс свой первый исследовательский зонд

23.07.2020 10:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Китай запустил на Марс свой первый исследовательский зонд

23 июля с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань стартовала китайская тяжелая ракета носитель CZ-5 («Чанчжэн-5») с первым зондом Китая для изучения поверхности Марса «Тяньвэнь-1». Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что достигнуть Красной планеты аппарату удастся за 7 месяцев, к февралю 2021 года. после этого зонд сначала выйдет на высокоэллиптическую орбиту, а затем начнет маневры для перехода на полярную орбиту планеты. После этого зонд вновь выйдет на промежуточную орбиту, на которой он будет делать полный оборот вокруг планеты за два марсианских дня (24 часа 39 минут). В общей сложности для посадки «Тяньвэнь-1» на поверхность планеты понадобится почти три месяца. 

Главной задачей марсохода станет изучение поверхности Марса, состава почвы и особенностей атмосферы и климатических условий, а также поиск воды и следов жизни. 

Фото: Роман Баландин / ТАСС

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23 июля с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань стартовала китайская тяжелая ракета носитель CZ-5 («Чанчжэн-5») с первым зондом Китая для изучения поверхности Марса...
 
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