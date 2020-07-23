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Дмитрий Красноперов награжден памятным нагрудным знаком «165 год пажарнай службе»

23.07.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В Могилевском областном управлении МЧС состоялась коллегия с участием Министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенанта внутренней службы Владимира Ващенко и заместителя министра генерал-майора Игоря Болотова.

Дмитрий Красноперов награжден памятным нагрудным знаком «165 год пажарнай службе»

Основной темой коллегии стало подведение итогов оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2020 года, а также  были рассмотрены результаты и качество надзорной и пожарно-профилактической деятельности, работоспособность и действенность системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, качество проведения индивидуально-воспитательной работы.

В рамках мероприятия в торжественной обстановке лучшим работникам МЧС области были вручены награды. Так, памятным нагрудным знаком органов и подразделений, подчиненных МЧС, «165 год пажарнай службе» награжден начальник Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, подполковник внутренней службы Дмитрий Красноперов. 
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В Могилевском областном управлении МЧС состоялась коллегия с участием Министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенанта внутренней службы Владимира Ващенко...
 
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