Дмитрий Красноперов награжден памятным нагрудным знаком «165 год пажарнай службе»

Источник материала: Маяк Преднепровья

В Могилевском областном управлении МЧС состоялась коллегия с участием Министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенанта внутренней службы Владимира Ващенко и заместителя министра генерал-майора Игоря Болотова.





Основной темой коллегии стало подведение итогов оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2020 года, а также были рассмотрены результаты и качество надзорной и пожарно-профилактической деятельности, работоспособность и действенность системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, качество проведения индивидуально-воспитательной работы.

В рамках мероприятия в торжественной обстановке лучшим работникам МЧС области были вручены награды. Так, памятным нагрудным знаком органов и подразделений, подчиненных МЧС, «165 год пажарнай службе» награжден начальник Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, подполковник внутренней службы Дмитрий Красноперов.

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