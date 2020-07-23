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Спортивная жизнь на Кобринщине постепенно возобновляется

23.07.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Спортивная жизнь на Кобринщине постепенно возобновляется

Стритбол, момент игры.

Спустя 4 месяца перерыва, связанного с эпидемиологической обстановкой в стране, спортивная жизнь Кобринщины возобновляется и постепенно входит в свою привычную колею. В рамках празднования Дня города Кобрина прошли турниры по стритболу и пляжному волейболу.

Так, 18 июля на стадионе «Юность» в борьбе за первое место встретились 4 команды по стритболу, среди которых сборные ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», филиал ОАО «Берестейский пекарь» Кобринский хлебозавод. В этом относительно молодом виде спорта, близком к баскетболу,  первоклассную игру показали гости из Бреста –команда «Брестские лучники», ставшие золотыми призёрами соревнований. Серебряным призёром стала команда города Кобрина «Бона». Третья позиция – у Кобринского хлебозавода.

Ещё одним мероприятием, приуроченным к празднику, стал турнир по пляжному волейболу, собравший у волейбольной площадки на территории ТЦ «Полесье» многочисленных зрителей.

За звание победителя боролись 10 команд, среди них были гости из Бреста и Жабинки. По итогам соревнований тройку призовых мест  разделили: «Динамо» (г. Брест) – 1-е место, «Хорошуны» (г. Кобрин) – 2-е место и команда «Полесье» (г. Кобрин) заняла 3-е место.


Спортивная жизнь на Кобринщине постепенно возобновляется

Пляжный волейбол.

С праздником всех участников команд поздравил главный специалист Кобринского райисполкома Павел Адамович. Призёры турниров по стритболу и пляжному волейболу награждены дипломами, кубками и медалями РФОУ «Атлант», выступившего организатором спортивных мероприятий.

Анна ТИМОШУК.

Фото автора.

 
Теги: Брест
 
 
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Спортивная жизнь на Кобринщине постепенно возобновляется
 
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