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6 ошибок в макияже, которые превратят глаза в «узкие щелочки»

23.07.2020 12:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

6 ошибок в макияже, которые превратят глаза в «узкие щелочки»

Некоторые способы нанесения макияжа считались каноном красоты среди женщин в далёкие нулевые. Но с появлением новых косметических средств всё изменилось. Прочитав данную статью, вы сможете не повторять досадные ошибки прошлого. 

1. Тени под цвет глаз

Этот лайфхак был золотым правилом всех женщин в СССР. Но, к сожалению, такие тени уж точно не увеличат и не подчеркнут ваши глаза. В результате они потускнеют и превратятся в большое бесформенное пятно на вашем лице. Лучше подбирать оттенки, контрастные с вашим цветом глаз.


2. Чёрная подводка на слизистой нижнего века

Этот приём просто противопоказан девушкам с узкими глазами. Он выглядит красиво и уместно только, если глаза изначально большого размера. В противном случае всем окружающим будет казаться, что вы всё время щуритесь.

3. Вы не растушёвываете контур

Если вы подводите глаза карандашом, но при этом не растушёвываете контур, то это является грубой ошибкой. Из-за неё ваши глаза станут уже в 2 раза, а лицо старше. Обязательно растушёвывайте границы контура.

4. Вы не используете щипцы для завивки ресниц

Если природа не наградила вас длинными и завивающимися ресницами, то это не проблема. В этом могут помочь специальные щипчики. Вы удивитесь, как от такого простого приёма изменится ваш взгляд.


5. Слишком тёмные смоки

Такой макияж не только сделает вас старше, но и превратит глаза в «узкие щелочки». Тёмные смоки способны вытянуть ваши глаза, но никак не сделать шире. 


6. Слишком светлый консилер

Благодаря наличию такого косметического средства, как консилер, избавиться от синяков под глазами стало довольно легко. Многие женщины специально выбирают более светлый консилер, чтобы полностью замаскировать тёмные круги. Однако такой оттенок может визуально очень сильно уменьшить ваши глаза. 

фото: Pinterest

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Некоторые способы нанесения макияжа считались каноном красоты среди женщин в далёкие нулевые. Но с появлением новых косметических средств всё изменилось....
 
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