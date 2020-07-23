﻿ За ягодами – с пропуском. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

За ягодами – с пропуском

23.07.2020 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

За ягодами – с пропуском

Наступил сезон активного отдыха и период сбора дикоросов, которые зачастую находятся в приграничье.

Пребывая в пограничной зоне или полосе в туристических целях, посещая родственников, отправляясь за ягодами, грибами или на рыбалку нужно придерживаться определенных правил.
Белорусам для нахождения в погранзоне достаточно иметь при себе паспорт или вид на жительство, военный билет, водительское либо служебное удостоверения. Иностранцам, помимо наличия паспорта, необходимо иметь при себе пропуск.

Посещение пограничной полосы гражданами Республики Беларусь и иностранными гражданами и лицами без гражданства осуществляется на основе документов удостоверяющих личность и пропусков. Для этого необходимо подать заявление, это можно сделать в Пинском погранотряде или же в ближайших подразделениях отряда.

Для удобства граждан прием документов для оформления и выдачи пропусков, разрешений для посещения режимных территорий осуществляется на пограничной заставе «Дивин», информацию можно получить по телефону 8-01642-61-6-75. Аналогичную процедуру можно произвести в управлении пограничного отряда в городе Пинске, телефон для справок 8-0165-62-10-77 (внутренний номер 227).

В Кобринском районе определено 5 мест въезда и входа в пограничную полосу. По согласованию с местными органами власти они находятся возле деревень Перелесье, Оса, и три неподалеку от деревни Леликово.

С информацией о местах и времени посещения пограничной полосы можно ознакомиться онлайн, посредством интерактивной карты на официальном интернет-портале госпогранкомитета.

У лиц, нарушивших порядок въезда (входа), временного пребывания и передвижения в пограничной полосе, пропуска изымаются. Штраф за нарушение законодательства составляет от 10 до 50 базовых величин.

По информации Пинского погранотряда.

Фото из открытых источников носит иллюстративный характер.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За ягодами – с пропуском
 
Новости дня
Новости разные
 
6 ошибок в макияже, которые превратят глаза в «узкие щелочки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика