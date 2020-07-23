За ягодами – с пропуском

Источник материала: Кобринский вестник





Наступил сезон активного отдыха и период сбора дикоросов, которые зачастую находятся в приграничье.

Пребывая в пограничной зоне или полосе в туристических целях, посещая родственников, отправляясь за ягодами, грибами или на рыбалку нужно придерживаться определенных правил.

Белорусам для нахождения в погранзоне достаточно иметь при себе паспорт или вид на жительство, военный билет, водительское либо служебное удостоверения. Иностранцам, помимо наличия паспорта, необходимо иметь при себе пропуск.

Посещение пограничной полосы гражданами Республики Беларусь и иностранными гражданами и лицами без гражданства осуществляется на основе документов удостоверяющих личность и пропусков. Для этого необходимо подать заявление, это можно сделать в Пинском погранотряде или же в ближайших подразделениях отряда.

Для удобства граждан прием документов для оформления и выдачи пропусков, разрешений для посещения режимных территорий осуществляется на пограничной заставе «Дивин», информацию можно получить по телефону 8-01642-61-6-75. Аналогичную процедуру можно произвести в управлении пограничного отряда в городе Пинске, телефон для справок 8-0165-62-10-77 (внутренний номер 227).

В Кобринском районе определено 5 мест въезда и входа в пограничную полосу. По согласованию с местными органами власти они находятся возле деревень Перелесье, Оса, и три неподалеку от деревни Леликово.

С информацией о местах и времени посещения пограничной полосы можно ознакомиться онлайн, посредством интерактивной карты на официальном интернет-портале госпогранкомитета.

У лиц, нарушивших порядок въезда (входа), временного пребывания и передвижения в пограничной полосе, пропуска изымаются. Штраф за нарушение законодательства составляет от 10 до 50 базовых величин.

По информации Пинского погранотряда.

Фото из открытых источников носит иллюстративный характер.