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В Полтаве мужчина взял в заложники правоохранителя

23.07.2020 12:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Утром 23 июля в Полтаве мужчина взял в заложники полицейского и передвигается с ним на машине по городу.

Как сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на заместителя главы МВД Антона Геращенко, правоохранители проводили операцию по задержанию гражданина, который подозревается в краже автомобилей.

В какой-то момент фигурант достал гранату РГД-5, выдернул чеку и схватил за руку полицейского. Мужчина сказал, что взорвёт себя и правоохранителя, если его не отпустят. В настоящее время в заложниках находится начальник уголовного розыска, который попросил подозреваемого взять его вместо удерживаемого полицейского.

Фигуранту было предоставлено транспортное средство, сейчас мужчина и заложник находятся в Полтаве, их сопровождают сотрудники полиции. Продолжается спецоперация по задержанию.

Люди в материале: Антон Геращенко

 
 
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Новости Украины. Утром 23 июля в Полтаве мужчина взял в заложники полицейского и передвигается с ним на машине по городу. Как сообщает телеканал «112 Украина» со...
 
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