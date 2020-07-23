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В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полицейского

23.07.2020 12:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полицейского

В Полтаве угрожающий взорвать гранату мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска ГУНП Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местной полиции. 

Инцидент произошел во время спецоперации по задержанию автоугонщика. Во время задержания работниками полиции мужчина достал гранату РГД-5 и начал угрожать взорвать её. Кроме того, преступнику удалось захватить в заложники одного из полицейских, которого в ходе переговоров он обменял на начальника уголовного розыска Полтавской полиции Виталия Шияна. 

После этого угонщик сел в предоставленный по его требованию автомобиль и вместе с заложником направился на выезд из города. 

Сообщается, что спецоперация по задержанию продолжается.

Фото: Нацполиция Полтавской области

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В Полтаве угрожающий взорвать гранату мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска ГУНП Полтавской области и уехал с ним на предоставленном...
 
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