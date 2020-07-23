В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полицейского

Источник материала: ОНТ

В Полтаве угрожающий взорвать гранату мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска ГУНП Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Инцидент произошел во время спецоперации по задержанию автоугонщика. Во время задержания работниками полиции мужчина достал гранату РГД-5 и начал угрожать взорвать её. Кроме того, преступнику удалось захватить в заложники одного из полицейских, которого в ходе переговоров он обменял на начальника уголовного розыска Полтавской полиции Виталия Шияна.

После этого угонщик сел в предоставленный по его требованию автомобиль и вместе с заложником направился на выезд из города.

Сообщается, что спецоперация по задержанию продолжается.

Фото: Нацполиция Полтавской области

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram