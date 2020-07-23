|
В Смолевичах возле железной дороги гулял маленький ребёнок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Смолевичах сотрудникам милиции сообщили о малыше, который один ходит возле железнодорожного пункта «Заречное».
По
Выяснилось, что гражданка проводила мужа на работу, заперла входную дверь на замок в виде защёлки и легла спать вместе с малышом. Через некоторое время ребёнок проснулся, открыл дверь квартиры и пошёл на улицу.
Отмечается, что мальчик воспитывается в благополучной семье.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Смолевичах сотрудникам милиции сообщили о малыше, который один ходит возле железнодорожного пункта «Заречное». По информации УВД Минского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)