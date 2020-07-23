Стало известно, когда стартует волейбольный сезон в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Волейбольный сезон в Беларуси стартует матчем за мужской Суперкубок 9 сентября.

В этом поединке встретятся минский «Строитель» и солигорский «Шахтёр». Старт чемпионата запланирован на 19-е сентября. Предварительно, в мужских соревнованиях примет участие 10 клубов. В женском турнире выступят 9 команд. «Минчанка» будет играть в российской Суперлиге, и начнет выступление в чемпионате страны с полуфинального этапа.

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