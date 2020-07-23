На борьбу с последствиями коронавируса потрачено меньше озвученной президентом суммы

Источник материала: Ежедневник

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Премьер-министр уточнил, что значительная часть средств из полумиллиарда рублей, выделенных на поддержку экономики в условиях пандемии, пока не израсходована.

Об этом Роман Головченко сообщил 23 июля на совещании президента с экономическим блоком страны, передает Белта .

В озвученные президенту полмиллиарда рублей вошли надбавки, и льготы, рассрочки, арендные каникулы и так далее, уточнил Головченко. «Пока все суммы, которые запланированы в бюджете, еще не выбраны. По некоторым статьям невыборка от плана составляет порядка 50%. Это говорит о том, что мы изначально спланировали, еще не понимая, какая будет глубина кризиса, больше средств, чем в реальности потребовалось", - объяснил премьер.

Головченко подчеркнул, что Беларусь в этом плане отличается от других стран, «когда фактически просто раздавали деньги». По словам премьера, у Беларуси не было такой необходимости, поскольку тотальный карантин не вводился.

Наибольший объем средств потребовался на доплаты, в основном медикам, сказал премьер. Сейчас в правительстве работает специальная группа, которая оперативно рассматривает вопросы кредитной поддержки предприятий. "Льготные кредиты под гарантии правительства, местных бюджетов, но тем, кто реально использует эти деньги, чтобы пережить временные трудности, произвести продукцию, продать и потом вернуть кредит. То есть деньги вертолетные не разбрасывались", - пояснил глава правительства.