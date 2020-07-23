|
На борьбу с последствиями коронавируса потрачено меньше озвученной президентом суммы
23.07.2020 14:08 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ctv.by
Премьер-министр уточнил, что значительная часть средств из полумиллиарда рублей, выделенных на поддержку экономики в условиях пандемии, пока не израсходована.
Об этом Роман Головченко сообщил 23 июля на совещании президента с экономическим блоком страны, передает
В
Головченко подчеркнул, что Беларусь в этом плане отличается от других стран, «когда фактически просто раздавали деньги». По словам премьера, у Беларуси не было такой необходимости, поскольку тотальный карантин не вводился.
Наибольший объем средств потребовался на доплаты, в основном медикам, сказал премьер. Сейчас в правительстве работает специальная группа, которая оперативно рассматривает вопросы кредитной поддержки предприятий. "Льготные кредиты под гарантии правительства, местных бюджетов, но тем, кто реально использует эти деньги, чтобы пережить временные трудности, произвести продукцию, продать и потом вернуть кредит. То есть деньги вертолетные не разбрасывались", - пояснил глава правительства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр уточнил, что значительная часть средств из полумиллиарда рублей, выделенных на поддержку экономики в условиях пандемии, пока не израсходована.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)