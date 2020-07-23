|
Зачем мошенникам наши персональные данные, и как их могут использовать в Сети
Источник материала: Tut.by
В рамках
Физическое предоставление настоящего паспорта
Вследствие различных причин (например: кража, утеря или обман) реальный физический паспорт может попасть в руки мошенников. После этого при определенных обстоятельствах возможны:
Интернет-сервисы
В Интернете очень распространены различные преступные схемы, в которых используются персональные данные. Они могут быть представлены собранными из открытых источников (соцсети, чаты и т.д.) или украденными списочными базами, фотографиями или сканами. Цели применения указанных сведений весьма разнообразны: от сокрытия личности при совершении преступления до банального мошенничества, например, обмана владельца и кражи у него денег посредством фишинга либо вишинга.
Конкретные способы использования преступниками в Интернете цифровых копий паспортов в своих схемах часто связаны с регистрацией на различных интернет-сервисах:
Фото и сканы документов в таких случаях необходимы для прохождения верификации онлайн (без личного присутствия). Сервисы могут запрашивать не только паспортные данные, но и другие документы, удостоверяющие личность и подтверждающие их действительность и принадлежность регистрирующемуся. Пример списка запрашиваемых документов с одного из интернет-сервисов представлен на изображении ниже.
Отрисовка документов
«Отрисовка» является еще одним способом использования сканов и фотографий паспортов, а также других документов содержащих персональные данные. Ее смысл заключается в редактировании цифровых копий документов под нужды преступников.
Рекомендации
Для защиты своих персональных данных, потеря которых может привести к совершению от вашего имени преступлений или финансовым потерям, необходимо всегда быть бдительным в отношении передачи и предоставления сведений из документов, а также их сканов и фотографий кому бы то ни было (люди, сервисы, магазины и т.д.) и соблюдать меры «цифровой гигиены».
В случае утраты удостоверяющего личность документа необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как именно мошенники могут использовать наши паспорта и другие документы, удостоверяющие личность.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)