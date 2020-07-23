ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Правительство надело розовые очки: каким видят курс доллара власти в 2021 году

23.07.2020 14:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Чиновники во главе с Романом Головченко обещают добиться показателей на грани фантастики. Но их логику можно понять.

Правительство надело розовые очки: каким видят курс доллара власти в 2021 году
23 июля Александр Лукашенко провел совещание с руководством экономического блока страны, где неожиданных заявлений не прозвучало. Более интересным получилось заседание правительства 21 июля, на котором обсудили проект бюджета и прогноза социально-экономического развития на следующий год, пишет gazetaby.com

Во-первых, премьер-министр Роман Головченко заявил, что проект бюджета на следующий год предполагает среднегодовой курс доллара… в районе Br2,4. То есть примерно столько же, сколько он стоит и сейчас.

И без анализа финансистов очевидно, что этот прогноз выглядит, мягко говоря, очень оптимистичным.

Во-вторых, правительство планирует в 2021 году рост экономики аж на 3,5%. Весной международные организации прогнозировали рост белорусского ВВП в следующем году в районе 1-1,8%. Но тогда еще не были понятны размеры последствий коронакризиса. Вероятно, их новые прогнозы будут намного пессимистичней.

Головченко заявил, что решение задачи по росту экономики «потребует четкой и продуманной экспортной стратегии» (цитируется по пресс-службе правительства). Из чего можно сделать вывод, что такой стратегии на данный момент нет.

В-третьих, новый премьер не решился поставить крест на давней задаче выйти в 2025 году на валовый внутренний продукт в $100 млрд. И больше двух лет назад, когда ее поставил Лукашенко, она выглядела нереальной. А сегодня кажется и вовсе фантастической.

Хотя новый премьер все прекрасно понимает: иначе бы не утверждал скромные и неподходящие для выполнения этой цели 3,5% роста экономики в следующем году.


Напомним, что в последние годы белорусский ВВП составляет около $60 млрд.

Вообще же логику действий нового руководства правительства, надевшего розовые очки, можно понять. С учетом специфических взглядов Лукашенко на экономику главное для сохранения высоких постов – обещать молочные реки, кисельные берега и делать вид, что задачи по развитию экономики выполняются.

К примеру, еще в позапрошлом правительстве во главе с Андреем Кобяковым говорили, что в задаче по достижению объема ВВП в $100 млрд. нет ничего нереального, и осуществить ее поможет некий план по индустриализации 2.0.

Не отрицали возможность выполнения цели и в правительстве Сергея Румаса.

Команде во главе с Головченко, если она хочет продержаться в своих креслах хотя бы пару лет, также не с руки признаваться в тяжелом состоянии экономики.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чиновники во главе с Романом Головченко обещают добиться показателей на грани фантастики. Но их логику можно понять.
 
Новости дня
Новости разные
 
Зачем мошенникам наши персональные данные, и как их могут использовать в Сети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика