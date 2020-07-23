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«Мы уверенно смотрим в будущее». Какую поддержку на «Гродно-Азоте» оказывают молодым специалистам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Начальник отделения цеха «Аммиак-3» ОАО «Гродно-Азот» Ольга Соловьёва рассказала, какую поддержку на предприятии оказывают молодым специалистам.
На предприятии «Гродно-Азот» открыты дороги для молодых работников в профессиональном и карьерном росте
Ольга Соловьёва, начальник отделения цеха «Аммиак-3» ОАО «Гродно-Азот»:
«Огромное внимание уделяется социальной поддержке работников»
На нашем предприятии огромное внимание уделяется социальной поддержке работников, в том числе и молодых. Руководство предприятия всегда принимает идеи, инициативы молодежи, будь то проведение профессиональных конкурсов или экскурсий по предприятию для молодых работников.
Также приветствуются всегда встречи поколений, встречи с ветеранами труда для передачи опыта и другие культурно-массовые мероприятия.
Производство не стоит на месте. Мы уверенно смотрим в будущее
Несмотря на то, что нашему предприятию более 55 лет, производство не стоит на месте: технологии обновляются, оборудование обновляется, проводится модернизация. Запланировано строительство новых производств при поддержке государства. Работников ждут большие перспективы, и мы уверенно смотрим в будущее.
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Новости Беларуси. Начальник отделения цеха «Аммиак-3» ОАО «Гродно-Азот» Ольга Соловьёва рассказала, какую поддержку на предприятии оказывают молодым...
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