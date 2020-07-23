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В Боровлянах Jeep сбил 5-летнего мальчика

23.07.2020 14:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ребенок попал под колеса автомобиля в деревне Боровляны Минского района, сообщили в ГАИ.


Фото: ГАИ

Происшествие случилось 22 июля, около 20.30. Установлено, что 46-летний водитель Jeep Grand Cherokee ехал по дворовой территории и сбил 5-летнего мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованных автомобилей.

Ребенка с закрытым переломом голени доставили в больницу, откуда после оказания медицинской помощи отпустили.

 
 
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Ребенка с закрытым переломом голени доставили в больницу, откуда после оказания медицинской помощи отпустили.
 
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