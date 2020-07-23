Стали известны даты школьных каникул в новом учебном году

Источник материала: ОНТ

Министерство образования на официальном сайте опубликовало график школьных четвертей и каникул на учебный 2020-2021 год.

Первая четверть начнется 1 сентября и продлится до 31 октября, вторая будет длиться с 9 ноября по 24 декабря, третья четверть начнется с 11 января, а закончится 27 марта. Последняя четверть продолжится с 5 апреля по 31 мая.

Осенние каникулы будут длиться 8 дней (1-8 ноября), зимние – 17 дней (25 декабря - 10 января), а весенние – 8 дней (28 марта - 4 апреля).

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