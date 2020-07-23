МВД запустило онлайн-сервис по проверке запрета на въезд в Беларусь

Источник материала: ОНТ

На официальном сайте Министерства внутренних дел с 1 июля начал функционировать сервис , который помогает иностранцам узнать о запрете въезда в страну.

Получить эту информацию может иностранец или его представитель. Для этого необходимо зайти в раздел «Услуги – Онлайн-сервисы», затем выбрать вкладку «Проверка запрета на въезд в Республику Беларусь» и заполнить все поля предлагаемой формы.





Если имя и фамилия на русском либо английском языке совпадают, на странице сайте появится электронное сообщение.

ФОТО: rgazeta.by, mvd.gov.by

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