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МВД запустило онлайн-сервис по проверке запрета на въезд в Беларусь

23.07.2020 15:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МВД запустило онлайн-сервис по проверке запрета на въезд в Беларусь

На официальном сайте Министерства внутренних дел с 1 июля начал функционировать сервис, который помогает иностранцам узнать о запрете въезда в страну. 

Получить эту информацию может иностранец или его представитель. Для этого необходимо зайти в раздел «Услуги – Онлайн-сервисы», затем выбрать вкладку «Проверка запрета на въезд в Республику Беларусь» и заполнить все поля предлагаемой формы.


Если имя и фамилия на русском либо английском языке совпадают, на странице сайте появится электронное сообщение.

ФОТО: rgazeta.by, mvd.gov.by

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На официальном сайте Министерства внутренних дел с 1 июля начал функционировать сервис, который помогает иностранцам узнать о запрете въезда в страну.  Получить...
 
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