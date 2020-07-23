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МВД запустило онлайн-сервис по проверке запрета на въезд в Беларусь
Источник материала: ОНТ
На официальном сайте Министерства внутренних дел с 1 июля начал функционировать
Получить эту информацию может иностранец или его представитель. Для этого необходимо зайти в раздел «Услуги – Онлайн-сервисы», затем выбрать вкладку «Проверка запрета на въезд в Республику Беларусь» и заполнить все поля предлагаемой формы.
Если имя и фамилия на русском либо английском языке совпадают, на странице сайте появится электронное сообщение.
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На официальном сайте Министерства внутренних дел с 1 июля начал функционировать сервис, который помогает иностранцам узнать о запрете въезда в страну. Получить...
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