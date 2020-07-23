Ночью в один из минских магазинов через окно проник мужчина. Смотрите видео

Источник материала: ОНТ

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. Минск. Ночью в один из столичных магазинов через окно проник мужчина. Отжал створку. Вторжению способствовало отсутствие в помещении охранной сигнализации.

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Визитёр взял с прилавка пару мужских поясных сумок, забрал из кассы все деньги – 100 рублей, ноутбук и пару кроссовок. Обувь примерять не стал. Удалился, как и вторгся – через окно. Просмотрев запись камеры видеонаблюдения, сотрудники магазина вспомнили, что видели похожего мужчину. За неделю до кражи. Тогда он приходил примерить кроссовки.

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