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Ночью в один из минских магазинов через окно проник мужчина. Смотрите видео

23.07.2020 15:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ночью в один из минских магазинов через окно проник мужчина. Смотрите видео

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. Минск. Ночью в один из столичных магазинов через окно проник мужчина. Отжал створку. Вторжению способствовало отсутствие в помещении охранной сигнализации.   

Видео смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:   


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Визитёр взял с прилавка пару мужских поясных сумок, забрал из кассы все деньги – 100 рублей, ноутбук и пару кроссовок. Обувь примерять не стал. Удалился, как и вторгся – через окно. Просмотрев запись камеры видеонаблюдения, сотрудники магазина вспомнили, что видели похожего мужчину. За неделю до кражи. Тогда он приходил примерить кроссовки.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. Минск. Ночью в один из столичных магазинов через окно проник мужчина. Отжал створку. Вторжению способствовало отсутствие в помещении...
 
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