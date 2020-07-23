ФОТОФАКТ: Собака взяла под опеку детеныша нерпы

Источник материала: ОНТ

Семья метеорологов со станции «Солнечная» на одном из берегов Байкала (Россия) нашла детеныша нерпы. Собака супругов Натальи и Сергея Шабуровых взяла малыша под опеку, пишет pets.mail.ru.

Супруги отнесли животное на станцию и положили возле бани. Там‌ их лайка Ника заинтересовалась детенышем, начала его обнюхивать, а затем – вылизывать. Спустя некоторое время питомец проснулся и открыл глаза.

Наталья и Сергей нарезали рыбу и положили ее в ванночку к животному – нерпы едят в воде. Малыша назвали Умкой. Собака все время была с детенышем, пока он приходил в себя. А утром даже помогла ему умыться.

На следующий день вечером супруги попытались вернуть малыша в озеро. Однако он вернулся обратно, проплыв полкилометра. На третий день детеныша снова отправили в воду.

ФОТО: pets.mail.ru









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