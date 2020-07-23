Власть и общество: сценарии противостояния

(Статья была написана несколькими днями ранее. На данный момент, многие из прогнозируемых событий уже произошли - прим. автора).





Попробуем очертить основные направления событий в ближайшее время, вплоть до дня голосования.





Одним из ключевых моментов кампании станет озвучивание результатов. Среди возможных вариантов окончания процедуры голосования можно назвать следующие: жесткий, традиционный, либеральный.





Жесткий. Объединение штабов Цепкало, Бабарико, Тихановской вокруг Светланы Тихановской, информационный символизм и поддержка, изменила ход кампании.





Угроза электорального поражения, которую стремилась ликвидировать власть, не миновала, но стала еще более очевидной, как и возрастающая энергия протеста.





Позволить Тихановской продолжать кампанию – увеличить риск непредсказуемости и потери контроля над развитием ситуации в день голосования. Исходя из действий властей на протяжении всей кампании можно предположить, что власти примут решение о снятии альтернативного кандидата с дистанции до дня голосования.





Предлогом может быть все что угодно, вплоть до обнаружения «склада с оружием». Объединенный штаб к такому шагу (как и в случае с Тихановским, Цепкало и Бабарико) не готов, как и к открытым действиям по защите кандидата. Спонтанные, символические акции протеста не будут иметь значения и тем более не станут угрозой для системы.





С другой стороны, снятие Тихановской с дистанции станет имиджевым коллапсом и прямым подтверждением того, что Лукашенко полностью потерял поддержку общества.





Традиционно-жесткий сценарий опирается на стремлении Лукашенко показать свое полное превосходство над противником, превосходство системы над оппозицией. В этом случае он получит 76-80%, Канопацкая — 4-5 %, Дмитриев, Черечень будут иметь по 2-3 %. Такой же процент получит и Светлана Тихановская.





При таких очевидных манипуляциях, маргинализации фаворита и демонстрации своего полного превосходства власть сознательно пойдет на обострение ситуации, провоцируя всплеск общественного возмущения и его силового подавления.





Либеральный. Конечно же власть может пойти и на манипулятивный шаг, выделить Светлане Тихановской 10-15 % голосов, чтобы снизить напряжение и не идти на явную конфронтацию с обществом, попытаться перенаправить внимание населения и дезориентировать его. Лукашенко даже может снизойти до поздравления Тихановской с «хорошим результатом».





В этом случае впервые за 20 лет противник Лукашенко «официально наберет» такой большой процент голосов. Возможно, что и такой результат для части протестного электората удовлетворителен. Но после «выборов» власть не откажется от зачистки информационно-политического пространства страны.





Вместе с тем факт фальсификаций будет очевиден и противодействовать ему будет невозможно. Хочу здесь подчеркнуть, что речь идет о противодействии фальсификациям, а не о доказательствах факта фальсификаций.





Сразу следует отметить, что независимые наблюдатели не будут иметь возможности помешать фальсификациям (о чем говорит опыт всех предыдущих кампаний). Кроме того, не следует исключать и того, что независимых наблюдателей могут не допустить на участки или напрямую отстранить от наблюдения в момент «подсчета» голосов и подписания протокола.





Лидия Ермошина уже заявила, что в связи с эпидемией количество наблюдателей на участках будет ограничено. Электронные доказательства фальсификаций (селфи с бюллетенями или фото самих бюллетеней) должны быть каким-то образом оперативно обработаны, проанализированы и озвучены Штабом в момент окончания официальных результатов 9 августа.





В любом случае альтернативный подсчет является:





А) Доказательством фальсификаций;





Б) Легитимным основанием для протеста населения;





В) Сигналом, призывом к протестным акциям в Беларуси (если таковые рассматриваются).





Вся нынешняя кампания показала, что единственным инструментом давления на власть и систему, механизмом изменения существующего строя, был и остается массовый электоральный протест.





Особенностью нынешней кампании является то, что фальсификации будут происходить в условиях «электорального обвала», политического напряжения и сильного социального недовольства со стороны большого количество белорусов.





Второй особенностью является крайне быстрое производство и распространение информации самими массами и с места событий, полный прорыв информационной блокады. Фактически, технологии сражаются против диктатуры.





Третье - выход протестов за границы Минска , что усложняет задачу оперативного реагирования со стороны режима и вынуждает его на использование больших ресурсов контроля и подавления, а значит большей ответной реакции со стороны населения.





Так или иначе, даже без прямых призывов альтернативного кандидата к протестам против голосования (АКЦИЙ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ К ПРАВДЕ) власть будет готовиться к Площади, а также предпримет целый ряд шагов, чтобы этого не допустить.





На протяжении всей кампании режим продемонстрировал, что в своих действиях он никем и ничем не ограничен, а значит, в период голосования с начала досрочного голосования и вплоть до 9 августа, следует ожидать ужесточения политики противодействия (все эти меры в той или иной степени применялись в период кампании 2006 и 2010 годов), которая вероятно будет развиваться следующим образом:





1. Удар по коммуникациям и информационным узлам





- отключение, блокировка интернета в крупных городах, атаки, взломы, обрушение сайтов независимых организаций и СМИ;





- рейды на редакции крупных независимых изданий;





- аресты, задержания, изоляция журналистов как одних из важных проводников информации;





2. Удар по политическому активу





- рейды на офисы политических и правозащитных организаций;





- превентивные задержания оппозиционных деятелей как в центре, так и в регионах, людей из окружения самого кандидата, с целью недопущение организации и координации уличных действий. Задержания могут иметь место в течение недели досрочного голосования;





- блокада штаба/ов, центров мониторинга результатов голосования и альтернативного подсчета, с последующим их разгромом;





- изоляция кандидата, недопущение его к местам протеста;





3. Контроль над городской инфраструктурой





- Ограждение (блокирование) наиболее важных мест (болевых точек) в городе/ах: центральные площади возле административных зданий, проспекты в целях недопущения массовых скоплений населения (события 25 марта 2017 года в Минске);





- Ограничение транспортного сообщения внутри городов и между городами, для недопущения концентрации критической массы в Минске (события 2006 года);





Фактически такая реакция властей косвенно означает введение военного положения и в какой-то степени знание об этом может парализовать активность и готовность общества к протестам, если оно не будет осознавать полную необходимость таких действий.





Поэтому важно, чтобы сценарий действий в день голосования был озвучен заранее, чтобы общество понимало и было готово к тем или иным шагам заранее, учитывая полное или частичное разрушение узлов связи.





Может ли озвучивание плана-сценария, призыв к уличным акциям, спровоцировать власть к контрмерам? Возможно. Но отсутствие в публичном пространстве такого плана не означает, что это удержит власть от репрессий. Поэтому:





1. Если альтернативная команда принимает протесты в расчет, то призыв к ним должен быть озвучен в ближайшие дни. Понятно, что этого не может сделать Тихановская.





На данном этапе – это должен быть призыв КОЛЛЕКТИВНОГО АВТОРИТЕТА. Коллективный авторитет — это белорусская интеллигенция: известные писатели, публицисты, поэты, журналисты, музыканты, ученые, общественные и деятели - могут стать голосом Светланы Тихановской.





Спонтанные акции, без четкого понимания цели, без направления и ориентиров не будут ни многочисленными, ни эффективными.





2. Протест должен иметь общенациональный, общереспубликанский и исключительно мирный характер. Только в том случае, если население крупных городов страны выйдет на улицы и площади – есть возможность оказания политического давления на систему и принудить власти к диалогу.





В случае блокады основных центральных точек города, имеет смысл собираться в тех местах, которые ближе всего к центру, с возможностью объединиться в одно большое протестующее сообщество;





3. Граждане, которые выйдут на протесты в своих городах, должны быть готовы к тому, чтобы стать лидерами, активом, который сможет озвучить требования (пересчета голосов, правдивой информации и т.д);









4. Протесты должны носить продолжительный характер, что позволит парализовать функционирование инфраструктуры (в том числе и силовой). Фактически, это означает перерастание протестов в общенациональную забастовку.





Расширение протеста по времени, пространству и по массе уже будет означать сильный удар по системе, особенно если она будет вынуждена на протяжении долгого времени тратить материальные и человеческие ресурсы на изоляцию центров городов, на ограничение передвижения и т.д.





Полномасштабная силовая изоляция центров и ключевых точек городской инфраструктуры, в принципе и есть прямое содействие самой власти в проведении общенациональной забастовки.





Система будет не в состоянии выдержать недельного паралича в социальной и экономической жизни страны.



