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«Не допустить рост цен и обеспечить видовое разнообразие товаров». В Гродно прошло заседание коллегии управления торговли и услуг облисполкома

23.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Не допустить рост цен и обеспечить видовое разнообразие товаров». В Гродно прошло заседание коллегии управления торговли и услуг облисполкомаГродно прошло заседание коллегии управления торговли и услуг облисполкома" width="599" height="363">

В центре внимания были вопросы ценообразования и товарного разнообразия. Отмечены позитивные тенденции и поставлены цели на ближайшую перспективу. В заседании коллегии приняли участие заместитель председателя облисполкома Виталий Невера, в режиме видеоконференции – руководство райисполкомов.

«Не допустить рост цен и обеспечить видовое разнообразие товаров». В Гродно прошло заседание коллегии управления торговли и услуг облисполкома

«Не допустить рост цен и обеспечить видовое разнообразие товаров». В Гродно прошло заседание коллегии управления торговли и услуг облисполкома

– В сложившихся эпидемиологических условиях особенно важно отслеживать процессы ценообразования и анализировать стоимость товаров в каждой торговой точке. Особый контроль установлен над товарами первой необходимости. Важно максимально сдерживать рост цен. На сегодняшний день в области функционируют более 8000 торговых объектов, где реализуются как зарубежные, так и отечественные товары, необходимо, чтобы последних становилась больше на полках магазинов. Поставлена цель увеличить число торговых точек, чтобы каждый житель области был обеспечен всем необходимым. Также важная задача – поддерживать сотрудников торговли. В это непростое время они продолжают работу в штанном режиме. Магазины не закрывались, люди не отказывались выходить на работу. Крайне важно поблагодарить их, особенно в преддверии профессионального праздника, – отметил Виталий Невера.

Как рассказала начальник управления торговли и услуг облисполкома Олька Короткая, ситуация на потребительском рынке стабильная, выполняются поставленные задачи, обеспечены ассортиментная и ценовая доступность товаров. Сфера по-прежнему маневренна, конкурентна и не прощает пассивности и неповоротливости. В связи с пандемией розничный товарооборот в текущем полугодии замедлился, но находится в положительной плоскости.

«Не допустить рост цен и обеспечить видовое разнообразие товаров». В Гродно прошло заседание коллегии управления торговли и услуг облисполкома

«Не допустить рост цен и обеспечить видовое разнообразие товаров». В Гродно прошло заседание коллегии управления торговли и услуг облисполкома

– Произошло перераспределение покупательских расходов. Предпочтение отдается продовольственным покупкам. При приобретении товаров в промышленном сегменте потребители используют более рациональные подходы. Если в первом квартале спрос на промышленную группу был активен, то во втором квартале эта отрасль показывает некоторое замедление, но на это есть объективные причины. Можно сказать, что население перешло в режим взвешенного потребления, – рассказала Олька Короткая.

«Не допустить рост цен и обеспечить видовое разнообразие товаров». В Гродно прошло заседание коллегии управления торговли и услуг облисполкома

В текущем полугодии уже открыто более 200 магазинов, за счет чего торговые площади в области увеличились более чем на 19 000 квадратных метров и составили более 680 000 квадратных метров. Кроме этого, появились новые сетевые ритейлеры: Green в Гродно, «Гиппо» в Островце. Рынок области конкурентен, здесь функционируют более 20 продовольственных ритейлеров, конкуренция между которыми обуславливает видовое разнообразие товаров и ценовую доступность. В сегменте промышленных товаров присутствуют более 15 ритейлеров, в том числе и фирменные магазины зарубежных производителей, что позволяет сделать все нужные покупки, не выезжая за пределы области. Ежегодно на Гродненщине в сфере торговли реализуются инвестиционные проекты, только в прошлом году – 6 проектов, в этом – 4.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ
Фото: Михаила ИСАЧЕНКО

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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В центре внимания были вопросы ценообразования и товарного разнообразия. Отмечены позитивные тенденции и поставлены цели на ближайшую перспективу. В заседании...
 
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