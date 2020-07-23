Ветерану Великой Отечественной войны Петру Мироновичу Светкину – 95!

Источник материала: Виртуальный Брест

23 июля 1925 года в деревне Николаевка Пензенской области родился будущий герой Великой Отечественной войны. За участие в освобождении Украины, боевых действиях на Дальнем Востоке Пётр Миронович Светкин награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией».





Свою трудовую жизнь начал простым рабочим на военном заводе в городе Саратове. В 1943 году воевал в составе 203-го отдельного танкового полка прорыва 33-й армии, который зачастую называли живым щитом Сталина. Вплоть до 1945 года процент гибели в таких частях был запредельный. В ходе крупных сражений в среднем танк на поле боя жил лишь 6 минут. Но Петр Миронович пройдя все ужасы войны, выстоял, чтобы после войны жить долго и счастливо.





После окончания Белорусского политехнического института работал в Бресте старшим инженером-механиком межрайторга, после – директором Брестской автобазы № 26. Со своей супругой Аллой Александровной живут вместе 70 лет! Они, как и прежде, нежны друг к другу, бережно хранят воспоминания о молодости. Воспитали сына Валерия, который подарил родителям двух внуков и одну правнучку.





Около 35 лет Пётр Миронович ведет активную деятельность в Брестском городском Совете ветеранов. Являлся пропагандистом патриотического объединения «Память» в Совете ветеранов Ленинского района г. Бреста. Брестский городской Совет депутатов наградил его Грамотой за большую работу по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.





Юбиляра поздравили от администрации Ленинского района г. Бреста, городского и районного Советов ветеранов, ОАО «Брестский мясокомбинат».





Уважаемый Петр Миронович! Примите самые теплые поздравления с Днем рождения! Спасибо за то, что с каждым фронтовым днем Вы приближали светлый день Победы. Здоровья, семейного благополучия, заботы и внимания со стороны родных и близких!