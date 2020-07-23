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Стал известен график школьных четвертей и каникул в следующем учебном году

23.07.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Стал известен график школьных четвертей и каникул в следующем учебном году
Министерство образования определило график школьных каникул в новом учебном году.

Первая четверть будет с 1 сентября по 31 октября, вторая — с 9 ноября по 24 декабря, третья — с 11 января по 27 марта 2021 года, четвертая — с 5 апреля по 31 мая 2021 года.

Соответственно, осенние каникулы будут продолжаться 8 дней (1-8 ноября), зимние — 17 дней (25 декабря — 10 января), весенние — 8 дней (28 марта — 4 апреля).

По информации БелТА

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