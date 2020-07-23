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В Боровлянах автомобиль наехал на 5-летнего ребёнка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В деревне Боровляны на улице Первомайской водитель наехал на пятилетнего ребенка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
ДТП произошло во дворе. Мальчик выбежал на проезжую часть из-за припаркованных машин, водитель не успел среагировать оперативно.
С переломами малыша госпитализировали. Сейчас мальчик находится дома.
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Новости Беларуси. В деревне Боровляны на улице Первомайской водитель наехал на пятилетнего ребенка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ДТП произошло во...
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