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Сколько можно есть фастфуда в месяц, рассказал эксперт
Источник материала: ОНТ
Допустимое количество фастфуда, которое можно съесть без вреда для здоровья, назвал научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик Российской академии наук Виктор Тутельян. Его слова приводит агентство городских новостей «Москва».
Эксперт отметил, что он выступает против разделения пищи на вредную и здоровую. По его мнению, все должно зависеть от количества и частоты ее употребления. Например, рестораны с фастфудом можно посещать без опаски для здоровья раз в месяц.
Фото: pexels
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Допустимое количество фастфуда, которое можно съесть без вреда для здоровья, назвал научный руководитель Федерального исследовательского центра питания,...
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