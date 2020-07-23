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Сколько можно есть фастфуда в месяц, рассказал эксперт

23.07.2020 22:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сколько можно есть фастфуда в месяц, рассказал эксперт

Допустимое количество фастфуда, которое можно съесть без вреда для здоровья, назвал научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик Российской академии наук Виктор Тутельян. Его слова приводит агентство городских новостей «Москва».

Эксперт отметил, что он выступает против разделения пищи на вредную и здоровую. По его мнению, все должно зависеть от количества и частоты ее употребления. Например, рестораны с фастфудом можно посещать без опаски для здоровья раз в месяц.

Фото: pexels

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Теги: Новости
 
 
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Допустимое количество фастфуда, которое можно съесть без вреда для здоровья, назвал научный руководитель Федерального исследовательского центра питания,...
 
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