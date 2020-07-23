ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Главный тренер ХК «Минск» о матче за золото с «Ритмом»: «Финальные игры будут все такими – на ножах будут идти»

23.07.2020 22:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стартовала финальная серия женского чемпионата страны по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, борьба здесь ведется до трех побед.

Главный тренер ХК «Минск» о матче за золото с «Ритмом»: «Финальные игры будут все такими – на ножах будут идти»

За золото турнира сражаются «Минск» и гродненский «Ритм». Первые игры финального раунда принимает столица 23 и 24 июля.

Дебютный матч получился напряженным: девушки по очереди выходили вперед, однако в четвертом периоде победу все же вырвали хозяйки поля – 4:3.

Главный тренер ХК «Минск» о матче за золото с «Ритмом»: «Финальные игры будут все такими – на ножах будут идти»

Николай Санковец, главный тренер ХК «Минск»:
Хочу поздравить своих девочек за игру, но финальные игры будут все такими – на ножах будут идти. Оценка моя: девчонки здорово сыграли. Какие-то ошибки были, недочеты, но они будут в таких играх. Когда радуются, у них появляется больший стимул, наверное. Когда девочки не радуются, я думаю, что не позитив, а наоборот. Поэтому нужно всегда быть довольным, радостным, тогда будет нормально.

Главный тренер ХК «Минск» о матче за золото с «Ритмом»: «Финальные игры будут все такими – на ножах будут идти»

Ответные игры за золото примет Гродно 27-го и, если понадобится, 28 июля. Вместе с финальной серией за золото стартовали матчи и за третье место. Бронзу оспаривают «Виктория» и «Текстильщик».

Люди в материале: Николай Санковец

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Стартовала финальная серия женского чемпионата страны по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, борьба здесь ведется до...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Беларуси утвердил соглашение о займе в 90 млн евро от МБРР по реагированию на коронавирус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика