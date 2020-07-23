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Главный тренер ХК «Минск» о матче за золото с «Ритмом»: «Финальные игры будут все такими – на ножах будут идти»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стартовала финальная серия женского чемпионата страны по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, борьба здесь ведется до трех побед.
Дебютный матч получился напряженным: девушки по очереди выходили вперед, однако в четвертом периоде победу все же вырвали хозяйки поля – 4:3.
Николай Санковец, главный тренер ХК «Минск»:
Ответные игры за золото примет Гродно 27-го и, если понадобится, 28 июля. Вместе с финальной серией за золото стартовали матчи и за третье место. Бронзу оспаривают «Виктория» и «Текстильщик».
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Главный тренер ХК «Минск» о матче за золото с «Ритмом»: «Финальные игры будут все такими – на ножах будут идти»
Новости Беларуси. Стартовала финальная серия женского чемпионата страны по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, борьба здесь ведется до...
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