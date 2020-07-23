Белорусские фигуристы выступят во всех видах программы на чемпионате мира в Стокгольме в 2021 году

Источник материала: ОНТ

Белорусские фигуристы выступят во всех видах программы на чемпионате мира в Стокгольме в следующем году.

Наша сборная получила по одной лицензии в мужском и женском одиночном катании, турнире спортивных пар и танцах на льду. Чемпионат мира в Швеции пройдёт в марте и станет одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. В этом году чемпионат мира должен был принять канадский Монреаль, но турнир был отменён.

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