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Баскетболист Янис Тимма сделал предложение Анне Седоковой

24.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Баскетболист сборной Латвии Янис Тимма сделал предложение своей возлюбленной, известной певице Анне Седоковой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболист Янис Тимма сделал предложение Анне Седоковой

Исполнительница ответила согласием. О радостном событии Анна Седокова рассказала в соцсетях.

Баскетболист Янис Тимма сделал предложение Анне Седоковой

Об отношениях баскетболиста сборной Латвии и певицы стало известно осенью 2019 года. Для Яниса и Анны этот брак не станет первым: спортсмен был женат один раз, Седокова – дважды. У нее есть трое детей.

Люди в материале: Анна Седокова, Янис Тимма

 
 
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Баскетболист сборной Латвии Янис Тимма сделал предложение своей возлюбленной, известной певице Анне Седоковой, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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