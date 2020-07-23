ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Почему автобусы МАЗ решили украсить пчёлками и ромашками?

24.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С пчелами и ромашкамина борту. МАЗ представил новый автобус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почему автобусы МАЗ решили украсить пчёлками и ромашками?

Почему автобусы МАЗ решили украсить пчёлками и ромашками?

При облицовке транспорта не использовались стальные детали, только пластик и алюминий. Эти материалы меньше подвержены коррозии. Окна стали больше, так что в салоне теперь светлее. Увеличилось число мест на низком полу. Это значит, что мамам с колясками, пожилым и людям с инвалидностью не придется подниматься на ступеньку, чтобы добраться до сидения.

Почему автобусы МАЗ решили украсить пчёлками и ромашками?

У каждого ряда появились USB-панели для зарядки смартфонов. Увидеть на улицах столицы новый автобус можно будет через год.

Почему автобусы МАЗ решили украсить пчёлками и ромашками?

Иван Войтешонок, заместитель директора Центра перспективных разработок ОАО «МАЗ»:
Наше креативное бюро решило его раскрасить в пчелки. Многие спрашивают – почему? Потому что пчелки – это трудяги. Наш автобус тоже в скором времени будет трудиться на улицах белорусских городов, а также в городах России, Украины, Польши.

Люди в материале: Иван Войтешонок

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. С пчелами и ромашкамина борту. МАЗ представил новый автобус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Заработал сайт, который покажет настоящие результаты выборов президента Беларуси, и вот как
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика