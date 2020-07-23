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Почему автобусы МАЗ решили украсить пчёлками и ромашками?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С пчелами и ромашкамина борту. МАЗ представил новый автобус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
При облицовке транспорта не использовались стальные детали, только пластик и алюминий. Эти материалы меньше подвержены коррозии. Окна стали больше, так что в салоне теперь светлее. Увеличилось число мест на низком полу. Это значит, что мамам с колясками, пожилым и людям с инвалидностью не придется подниматься на ступеньку, чтобы добраться до сидения.
У каждого ряда появились USB-панели для зарядки смартфонов. Увидеть на улицах столицы новый автобус можно будет через год.
Иван Войтешонок, заместитель директора Центра перспективных разработок ОАО «МАЗ»:
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Новости Беларуси. С пчелами и ромашкамина борту. МАЗ представил новый автобус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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