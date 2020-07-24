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Директор компании из США поражён оснащённостью белорусских медиков: «Весь мой снобизм тут же слетел»

24.07.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Директор биотехнологической компании из Бостона Алекс Шнейдер рассказал о своих впечатлениях от белорусской медицины и об уровне ее оснащенности.  

Директор компании из США поражён оснащённостью белорусских медиков: «Весь мой снобизм тут же слетел»

Алекс Шнейдер, директор Бостонской биотехнологической компании:
Я никогда в Беларуси не был. Мне говорят – пойди сначала посмотри на лабораторию. Ну, я представляю: сейчас будет какой-нибудь отсек коридора с металлическими дверьми с «гостеприимной» надписью «Посторонним вход воспрещен», и там будет 18 пипеток и 4 лабораторных стола. Говорят: только пальто надень, ведь на улице снег. Думаю: зачем пальто, они что там вообще, куда-то вынесли отдельно?  

Подходим: современное многоэтажное суперкрасивое здание. Заходим внутрь и, если заставить людей замолчать, то я чисто визуально не понял бы, что я нахожусь не в Америке или не в Европе. Вся необходимая гамма современного оборудования присутствует. Вся необходимая гамма самых, что ни на есть, современных анализов присутствует. Весь мой снобизм тут же слетел. Потому что все-таки своим наблюдениям я верю больше, чем своим догмам. После этого уже начался разговор, после этого началось сотрудничество.  

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Новости Беларуси. Директор биотехнологической компании из Бостона Алекс Шнейдер рассказал о своих впечатлениях от белорусской медицины и об уровне ее...
 
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