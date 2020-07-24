Икона трип-хопа Tricky выступит в Минске следующей весной

Источник материала: Tut.by

Концерт крестного отца трип-хопа Tricky состоится 29 марта 2021 года в минском клубе Re:Public . Это событие — для тех, кто знает, что на легенды надо смотреть вживую.



Фото предоставлено организаторами

«Ад за углом»

В активе Tricky — пионера трип-хопа и экс-участника проекта Massive Attack — 13 альбомов и более 30 лет на музыкальной сцене. В записи последних двух приняли участие и приглашенные музыканты — Skilled Mechanics (2016) помогали записывать друзья Tricky DJ Milo и барабанщик Люк Харрис, а Ununiform (2017) — российские музыканты Баста, Смоки Мо и Скриптонит.

Прошедший год стал для Tricky как временем творческого подъема, так и периодом переоценки приоритетов. Работа над пластинкой велась в трудные для музыканта времена: он переживал смерть 24-летней дочери Мэйзи Мины Топли-Берд, с которой записал многие из своих известных композиций. Артисту пришлось задать себе непростые вопросы: «Бороться или сдаться? Сражаться или уйти?».

«Сейчас я снова в строю»

Несмотря на сложный период, Tricky продолжил бороться и работать. Сейчас он снова вернулся в строй, пишет музыку — и, по его собственному признанию, чувствует себя отлично.

В минувшем году артист отметился мини-альбомом 20.20, состоящим из трех песен. Также 31 октября 2019 года свет увидела автобиография музыканта «Ад прямо за углом», написанная совместно с музыкальным журналистом Эндрю Перри. Книга рассказывает о трудной юности музыканта и становлении его музыкальной карьеры. Названием автобиографии стала песня из дебютного альбома Maxinquaye, вышедшего в 1995 году.

«Так я вижу поп-музыку»

А плодом новых исканий стал 14-й по счету студийный альбом, который появится в продаже уже 4 сентября 2020 года. Музыкант выпускает лонгплей Fall to Pieces на собственном лейбле False Idols. Выход сборника крестный отец трип-хопа анонсировал треком Fall Please — его уже можно найти в сети.

Композиция привлекает внимание своей самобытной простотой. В большинстве песен артиста нет ничего похожего на то, чего ему удалось добиться в Fall Please. Трек понравится как давним фанатам музыканта, так и тем, кто еще не знаком с его творчеством. Это личная версия поп-музыки от Tricky — такая, какой видит ее именно он.

Fall to Pieces Tricky записал в своей берлинской студии в конце 2019 года. У альбома нелинейное построение, что легко может запутать слушателей: ритмы обрываются и внезапно перетекают один в другой, создавая напряжение. Тяжелое звучание создает своеобразную атмосферу — если закрыть глаза, возникает чувство, что находишься в мрачном триллере. Настроение и тональность треков меняются на протяжении всего альбома: жесткие электронные ритмы сменяются до хрипящими семплами. Тексты по большей части депрессивные и наполнены характерной для музыканта меланхолией.

«Она просто хочет петь»

Особенно пронзительной музыка Tricky становится на контрасте с нежным женским вокалом. Четырнадцатый альбом артиста также не обошелся без него. Большинство треков Fall to Pieces записаны при участии Марты Злаковской — польской певицы, с которой музыкант познакомился во время своего европейского турне. На старте тура Tricky остался без вокалистки. К счастью, судьба свела его с Мартой — певица спасла ситуацию от катастрофы и помогла успешно провести выступления. Девушка так впечатлила музыканта, что он продолжил работать вместе с ней и дальше. Tricky и Марта записывают дуэты вот уже несколько лет. К слову, сама Марта никогда не мечтала стать звездой, а просто хотела петь.

Услышать голос Tricky и проникнуться его меланхоличным настроением минчане смогут уже следующей весной.

Когда: 29 марта 2021 года

Где: Re:Public

Сколько: 55 рублей — первая партия танцпола, 90 рублей — столики Купить билет

Читайте также

Сколько можно? Девять хитов, от которых все устали (в основном русскоязычных)

«Вырвались на волю». Артур Пирожков выпустил новый танцевальный клип