ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Икона трип-хопа Tricky выступит в Минске следующей весной

24.07.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Концерт крестного отца трип-хопа Tricky состоится 29 марта 2021 года в минском клубе Re:Public. Это событие — для тех, кто знает, что на легенды надо смотреть вживую.


Фото предоставлено организаторами

«Ад за углом»

В активе Tricky — пионера трип-хопа и экс-участника проекта Massive Attack — 13 альбомов и более 30 лет на музыкальной сцене. В записи последних двух приняли участие и приглашенные музыканты — Skilled Mechanics (2016) помогали записывать друзья Tricky DJ Milo и барабанщик Люк Харрис, а Ununiform (2017) — российские музыканты Баста, Смоки Мо и Скриптонит.

Прошедший год стал для Tricky как временем творческого подъема, так и периодом переоценки приоритетов. Работа над пластинкой велась в трудные для музыканта времена: он переживал смерть 24-летней дочери Мэйзи Мины Топли-Берд, с которой записал многие из своих известных композиций. Артисту пришлось задать себе непростые вопросы: «Бороться или сдаться? Сражаться или уйти?».

«Сейчас я снова в строю»

Несмотря на сложный период, Tricky продолжил бороться и работать. Сейчас он снова вернулся в строй, пишет музыку — и, по его собственному признанию, чувствует себя отлично.

В минувшем году артист отметился мини-альбомом 20.20, состоящим из трех песен. Также 31 октября 2019 года свет увидела автобиография музыканта «Ад прямо за углом», написанная совместно с музыкальным журналистом Эндрю Перри. Книга рассказывает о трудной юности музыканта и становлении его музыкальной карьеры. Названием автобиографии стала песня из дебютного альбома Maxinquaye, вышедшего в 1995 году.

«Так я вижу поп-музыку»

А плодом новых исканий стал 14-й по счету студийный альбом, который появится в продаже уже 4 сентября 2020 года. Музыкант выпускает лонгплей Fall to Pieces на собственном лейбле False Idols. Выход сборника крестный отец трип-хопа анонсировал треком Fall Please — его уже можно найти в сети.

Композиция привлекает внимание своей самобытной простотой. В большинстве песен артиста нет ничего похожего на то, чего ему удалось добиться в Fall Please. Трек понравится как давним фанатам музыканта, так и тем, кто еще не знаком с его творчеством. Это личная версия поп-музыки от Tricky — такая, какой видит ее именно он.

Fall to Pieces Tricky записал в своей берлинской студии в конце 2019 года. У альбома нелинейное построение, что легко может запутать слушателей: ритмы обрываются и внезапно перетекают один в другой, создавая напряжение. Тяжелое звучание создает своеобразную атмосферу — если закрыть глаза, возникает чувство, что находишься в мрачном триллере. Настроение и тональность треков меняются на протяжении всего альбома: жесткие электронные ритмы сменяются до хрипящими семплами. Тексты по большей части депрессивные и наполнены характерной для музыканта меланхолией.

«Она просто хочет петь»

Особенно пронзительной музыка Tricky становится на контрасте с нежным женским вокалом. Четырнадцатый альбом артиста также не обошелся без него. Большинство треков Fall to Pieces записаны при участии Марты Злаковской — польской певицы, с которой музыкант познакомился во время своего европейского турне. На старте тура Tricky остался без вокалистки. К счастью, судьба свела его с Мартой — певица спасла ситуацию от катастрофы и помогла успешно провести выступления. Девушка так впечатлила музыканта, что он продолжил работать вместе с ней и дальше. Tricky и Марта записывают дуэты вот уже несколько лет. К слову, сама Марта никогда не мечтала стать звездой, а просто хотела петь.

Услышать голос Tricky и проникнуться его меланхоличным настроением минчане смогут уже следующей весной.

Когда: 29 марта 2021 года
Где: Re:Public
Сколько: 55 рублей — первая партия танцпола, 90 рублей — столики

Купить билет

Читайте также
Сколько можно? Девять хитов, от которых все устали (в основном русскоязычных)
«Вырвались на волю». Артур Пирожков выпустил новый танцевальный клип

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Икона трип-хопа Tricky доказывает, что все еще способен поразить окружающих. В этом году музыкант выпускает новый альбом: пластинка увидит свет уже в сентябре. Концерт...
 
Новости дня
Новости разные
 
Директор компании из США поражён оснащённостью белорусских медиков: «Весь мой снобизм тут же слетел»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика