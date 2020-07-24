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"Мы не хотим побеждать ОМОН": "тот самый выпускник" Влад Римашевский снял мощное обращение к силовикам
Источник материала: Партизан
Выпускник минской гимназии №192 Владислав Римашевский в середине июня в одну секунду стал героем соцсетей
Помните? Он тогда на линейке внезапно прокричал в микрофон о том, как все ждут перемен после 9 августа – и верят, что после этого дня во власти не останется «подлых» людей.
«Жыве Беларусь!» – такими словами закончился спич Римашевского, после чего парню зааплодировали, напоминает
И вот накануне еще один смелый поступок - на YouTube выпускника появилось новое видео – это обращение к силовикам.
В ролике Владислав говорит, что беларусы никогда не побеждали ОМОН – они всего лишь хотят гордиться «своими сильными парнями». И предлагает объединиться ради победы.
Перед просмотром предупреждаем, что в видео присутствуют сцены насилия, так что смотреть или не смотреть - решайте сами!
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"Мы не хотим побеждать ОМОН": "тот самый выпускник" Влад Римашевский снял мощное обращение к силовикам
Выпускник минской гимназии №192 Владислав Римашевский в середине июня в одну секунду стал героем соцсетей
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