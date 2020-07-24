ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

"Мы не хотим побеждать ОМОН": "тот самый выпускник" Влад Римашевский снял мощное обращение к силовикам

24.07.2020 11:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Выпускник минской гимназии №192 Владислав Римашевский в середине июня в одну секунду стал героем соцсетей

"Мы не хотим побеждать ОМОН": "тот самый выпускник" Влад Римашевский снял мощное обращение к силовикам
Помните? Он тогда на линейке внезапно прокричал в микрофон о том, как все ждут перемен после 9 августа – и верят, что после этого дня во власти не останется «подлых» людей. 

«Жыве Беларусь!» – такими словами закончился спич Римашевского, после чего парню зааплодировали, напоминает kyky.org

А на днях он подарил кандидату в президенты Светлане Тихановской букет из 51 розы - Влад объяснил это тем, что на тот момент именно столько дней находился в тюрьме ее муж, известный блогер Сергей Тихановский, а еще сказал, что не меньше такого процента она наберет на выборах.

И вот накануне еще один смелый поступок - на YouTube выпускника появилось новое видео – это обращение к силовикам. 

В ролике Владислав говорит, что беларусы никогда не побеждали ОМОН – они всего лишь хотят гордиться «своими сильными парнями». И предлагает объединиться ради победы. 

Перед просмотром предупреждаем, что в видео присутствуют сцены насилия, так что смотреть или не смотреть - решайте сами!
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выпускник минской гимназии №192 Владислав Римашевский в середине июня в одну секунду стал героем соцсетей
 
Новости дня
Новости разные
 
Образ обольстительницы: 5 предметов гардероба, которые нравятся всем мужчинам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика