Образ обольстительницы: 5 предметов гардероба, которые нравятся всем мужчинам

Источник материала: ОНТ

Некоторые из современных трендов не только не нравятся мужчинам, но также они их конкретно раздражают. Однако всё же существуют такие предметы гардероба, которые приходятся по вкусу практически всем мужчинам. Если вам необходим перечень данных вещей, то наш материал вам поможет определиться с выбором.



1. Облегающее платье

Платье, которое будет подчёркивать все прелести вашей фигуры, сразит любого мужчину наповал. Но здесь следует учитывать то, что это произойдёт в случае, если ваша фигура и формы приходятся по вкусу мужчины. Если же это не так, то лучше не надевать такие вещи и не акцентировать внимание на проблемных зонах. Также не путайте слово "облегающее" с "тесным".

2. Мини-юбки

Данный предмет гардероба не менее эффектный, чем облегающее платье. К тому же здесь открывается простор для вашей фантазии. Её можно стилизовать со спортивной футболкой, кроссовками, блузкой и лодочками. Но будьте осторожны с этим образом и не переборщите с градусом сексуальности. Не стоит сочетать мини с туфлями-копытцами и кроп-топом. В противном случае произойдёт обратный эффект.

3. Обувь на каблуках

Когда женщина надевает каблук, у неё меняется походка и в целом она становится более женственной даже в джинсах оверсайз. Именно поэтому мужчины так любят каблук на женщинах. Однако не стоит перебарщивать с высотой каблука. Иначе вы рискуете превратиться из сексуальной и женственной барышни в ковыляющую и смешную девушку.

4. Вещи с вырезом на спине

Многие женщины недооценивают соблазнительность своей спины, оголяя декольте и ноги. Но это далеко не всегда работает. Ухоженная и подтянутая спина - точно такой же предмет соблазнения, как и грудь третьего размера. По мнению мужчин, такие вещи придают девушкам беззащитности и утончённости. Однако не забывайте про правило: оголять в образе нужно что-то одно - декольте, ноги или спину. Иначе ваш образ из изящного превратится в вульгарный.

5. Обтягивающие джинсы