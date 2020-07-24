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В Минске автомобиль сбил 10-летнего ребенка на электросамокате

24.07.2020 11:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ребенок на электросамокате попал под колеса автомобиля в Минске, сообщили в ГАИ.


Установлено, что вечером 23 июля 73-летний водитель Peugeot при повороте налево с улицы Ольшевского на улицу Кальварийскую сбил 10-летнего ребенка, который на электросамокате ехал по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу для обследования.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу для обследования.
 
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