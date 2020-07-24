Марьина Горка празднует День города

Среди версий о происхождении названия города есть и легенды, и гипотезы. Кто-то считает, что нынешний райцентр удостоился наименования в честь Богоматери, а кто-то утверждает, что из-за произрастающей травы, которую знают как марь. Предположений хватает, но единодушного мнения нет по сей день. Это обстоятельство не мешает жителям Марьиной Горки любить свой город, у которого сегодня юбилей — 65 лет.

События и люди

В экспозиции галереи Пуховичского краеведческого музея особое место занимает картина с изображенным на ней домом. Это здание с XIX века долгое время оставалось единственным в Марьиной Горке каменным среди деревянных строений. И принадлежало владельцу имения Льву Макову. Дальновидность этого человека сейчас сложно переоценить. Именно он при строительстве Либаво-Роменской железной дороги настоял на том, чтобы здесь появилась станция, значение которой по сей день существенное.





В 1955 году город получил статус райцентра. Но настоящий расцвет Марьиной Горки начался в 80-х, когда в соседнем поселке Дружный началось строительство атомной станции. Реализовать этот проект помешала чернобыльская катастрофа, потом был развал СССР. В конце 90-х на фундаменте недостроенной АЭС возвели ТЭЦ-5.

Главный подарок, который получат марьиногорцы в День города, — новый бассейн, точнее, многофункциональный комплекс «Аквамарин». Он же станет основной базой для Пуховичской детско-юношеской спортивной школы. Кроме двух чаш для плавания, под одной крышей — тренажерный, а также зал занятий единоборствами и spa-зона. Общая стоимость объекта составляет 11 миллионов рублей.

Марьина Горка не избежала исторических потрясений, но каждый раз их стойко переносила. Об этом свидетельствуют многие экспонаты и исторические документы Пуховичского районного краеведческого музея.

— Сейчас экспозиция размещена в семи залах. В 1974 году, когда зарождался музей, у нас насчитывалось всего 1000 экспонатов. Теперь — свыше 20 000, — говорит директор музея Александр Пранович. — Отдельного рассказа заслуживает Якуб Колас, который часто бывал в наших краях. Представлены и герои военных лет, а также участники афганских событий: например, Николай Чепик, уроженец пуховичского края, который первым из белорусов был удостоен Звезды Героя Советского Союза посмертно.





Характер — деловой

Две трети выручки бюджета Пуховичского района создают промышленные предприятия. Ведущие из них — производитель химических средств защиты растений ЗАО «Август-Бел», ОАО «Завод горного воска», СООО «Морозпродукт». А всего в районе порядка 50 организаций, которые поставляют свою продукцию на экспорт и, не довольствуясь освоенными рынками, активно ищут новых партнеров. К примеру, в минувшем году ветеринарные препараты и корма для животных и птиц отправились из Пуховичского района в Иорданию, а в нынешнем — появились на рынке Катара. Объем экспорта продукции предприятий промышленной сферы в 2019 году составил 180 миллионов долларов.

Городу — 65, но он по-прежнему молодой и активно меняющийся. Заметным событием в райцентре стало проведение реконструкции улиц. Благоустроены улицы Карла Маркса, Калинина, Петра Гучка, Андреевская и Последовича. Теперь на очереди Армейская. В 2019 году в Марьиной Горке открылась и Аллея воинской славы. Там разместили известные экземляры бронетехники. Сегодня архитекторы ведут работу по корректировке градостроительной документации (в частности, по «Детальному плану застройки Марьиной Горки»). Речь идет о развитии территории бывшего военного городка, где появятся современные новостройки. Характерной особенностью станет то, что в новых домах для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи будет использоваться преимущественно электроэнергия.

— Одно из важных направлений нашей работы — создание условий для субъектов хозяйствования и развития предпринимательской активности. С ней придет и пополнение бюджета, что в итоге позволит нам, как органам местной власти, эффективнее выполнять социальные задачи, — отмечает заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Литвинчук. — В районе сформирована крупная инвестиционная площадка «ТЭЦ-5» с развитой инфраструктурой, куда может прийти крупный бизнес. Сейчас реализуется белорусско-китайский проект Белорусской национальной биотехнологической корпорацией, что позволит создать в районе 1000 новых рабочих мест.





Высокотехнологичные и энергоемкие производства станут главной силой в развитии промышленности региона на ближайшие пять лет. Стоит отметить и то, что поселок Дружный, Руденск, Свислочь наравне с Марьиной Горкой формируют мощный экономический конгломерат. Достаточно сказать, что Пуховичский район входит в топ-5 районов Минской области по уровню доходов.

Знак « Нулевой километр» на Октябрьской площади в Минске , памятник Симеону Полоцкому, скульптурные композиции у Большого театра создал уроженец Пуховщины, скульптор Александр Финский. Марьина Горка – малая родина белорусского композитора Игоря Лученка. Здесь родился поэт Алесь Бачило, автор стихов известной песни «Радзіма мая дарагая…» , которую до сих пор знают и любят жители Беларуси.

Продолжает совершенствоваться аграрная отрасль. На пуховичских землях выращивают зерновые, картофель и рапс. Успешно развивается мясо-молочное направление, строятся современные комплексы.

С 30-х годов прошлого столетия в Марьиной Горке размещались военные гарнизоны. Теперь здесь дислоцируется 5-я бригада специального назначения, а микрорайон Новая Заря по соседству можно считать центром жизни марьиногорцев. Тут активно ведется строительство жилья. До конца года планируют заселить 135 многодетных семей. Продолжается и благоустройство города. Например, в прошлом году был открыт сквер. Обустраиваются площадки для занятий спортом на открытом воздухе, велодорожки.

Алексей Болотов

Фото: Павел Шнип и Екатерина Сейнова