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В Барановичском районе мужчина копал траншею и нашёл снаряд времён ВОВ

24.07.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Барановичском районе мужчина нашел снаряд возле дома.   

По информации УВД Брестского облисполкома, поступило сообщение о боеприпасе, который нашли около деревни Столовичи.  

Мужчина рассказал, что копал траншею на придомовой территории, чтобы залить фундамент. Местный житель наткнулся на взрывоопасный предмет из металла.  

В Барановичском районе мужчина копал траншею и нашёл снаряд времён ВОВ
Фото: УВД Брестского облисполкома  

На место происшествия выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Территорию, где был найден боеприпас, оперативно перекрыли и обследовали. Другие снаряды не были обнаружены.  

По оценкам экспертов, найденным объектом является артиллерийский снаряд 75 мм времен Великой Отечественной войны.  

Боеприпас уничтожили.  

В конце апреля в Барановичском районе лесник нашёл снаряды времен ВОВ (читать далее).  

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Новости Беларуси. В Барановичском районе мужчина нашел снаряд возле дома.    По информации УВД Брестского облисполкома, поступило сообщение о боеприпасе, который...
 
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