В Барановичском районе мужчина копал траншею и нашёл снаряд времён ВОВ

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Барановичском районе мужчина нашел снаряд возле дома.

По информации УВД Брестского облисполкома, поступило сообщение о боеприпасе, который нашли около деревни Столовичи.

Мужчина рассказал, что копал траншею на придомовой территории, чтобы залить фундамент. Местный житель наткнулся на взрывоопасный предмет из металла.



Фото: УВД Брестского облисполкома

На место происшествия выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Территорию, где был найден боеприпас, оперативно перекрыли и обследовали. Другие снаряды не были обнаружены.

По оценкам экспертов, найденным объектом является артиллерийский снаряд 75 мм времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас уничтожили.