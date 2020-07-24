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Завтра соревнования по пляжному волейболу
24.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Завтра, 25 июля, на Оршанском озере пройдут соревнования по пляжному волейболу среди любителей. Начало в 16.00.
Приглашаются все желающие!
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Завтра, 25 июля, на Оршанском озере пройдут соревнования по пляжному волейболу среди любителей. Начало в 16.00. Приглашаются все желающие!
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