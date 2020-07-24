Здравствуйте! Особый смысл приобрело это приветствие в наши дни — пожелание здоровья звучит не банально. И в будни, и в праздники

Источник материала: Вороновская газета





В Вороново торжественное чествование медицинских работников, которые заняты в борьбе с COVID-19, началось именно с такого важного для всех приветствия.







— По всей республике в эти дни проходят подобные мероприятия. Это говорит о глубокой признательности общества вам, дорогие медики, — открыл торжество на летней эстраде в парке райцентра глава района Николай Розум. — Несколько месяцев назад от всех вас, невзирая на должности и специальности, ситуация с распространением COVID-19 потребовала экстренно включиться в борьбу. О победе сегодня говорить еще рано, но мы знаем одно — вы выполняете свой долг высокопрофессионально и с полной ответственностью.

— В этом году вам пришлось трудиться в непривычных условиях и вы показали, что не боитесь стресса и сложностей, что в любых ситуациях ваше золотое правило остается неизменным — спасать и беречь здоровье земляков. Спасибо вам, — присоединилась к поздравительному адресу председатель районного Совета депутатов Елена Ганевич. — Спасибо за каждодневный кропотливый труд врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу. Хочется отметить и тех, кто не остался в стороне от проблемы. Общественные объединения, трудовые коллективы, просто неравнодушные граждане — каждый старался внести свой вклад. Кто-то шил защитные маски, закупал для учреждений здравоохранения защитные костюмы, помогал при необходимости дезинфицирующими средствами… Мы вместе — и это главное.















После искренних слов благодарности ведущие стали называть героев нашего времени поименно, и каждый выход медиков и работников Вороновской центральной больницы и районного центра гигиены и эпидемиологии на сцену за наградой сопровождался аплодисментами. Благодарность председателя районного исполнительного комитета объявлена врачу-инфекционисту (заведующему) инфекционного отделения Анастасии Гришко, медсестрам-анестезистам отделения анестезиологии и реанимации Елене Букляревич и Юлии Пивоварчик, медсестрам инфекционного отделения Ольге Кузьмич и Марине Ребус, младшим медсестрам по уходу за больными инфекционного отделения и отделения анестезиологии и реанимации Галине Звоник и Татьяне Щигло.























Благодарственного письма районного Совета депутатов удостоены помощники врача-эпидемиолога Вороновского райЦГЭ Анна Высоцкая и Анна Ходыш, медицинские дезинфекторы Инна Кашлей, Леокадия Мацкевич и Оксана Кахоцкая, медсестра педиатрического отделения Вороновской ЦРБ Марина Соколовская, младшая медсестра по уходу за больными педиатрического отделения Анна Шмырева, младшая медсестра по уходу за больными инфекционного отделения Анжелика Герасимович, санитарка (буфетчица) педиатрического отделения Надежда Григорович, медсестра общей практики поликлиники Елена Некревич, водитель Станислав Ромук.











































Высокие награды будут вручены и другим нашим землякам. Благодарность министра здравоохранения будет объявлена врачу-терапевту (заведующему) терапевтического отделения Вороновской ЦРБ Ирине Ясинской и медсестре инфекционного отделения Елене Сосне. Благодарность председателя Гродненского облисполкома — медсестре педиатрического отделения Светлане Букляревич. Почетной грамотой главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома награждена врач общей практики поликлиники Элеонора Гришук, Благодарность начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома объявлена врачу-педиатру (заведующему) педиатрического отделения Виктории Климук.



























Чествование людей в белых халатах продолжилось прекрасным концертом на свежем воздухе, который подарили талантливые артисты Вороновщины.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.