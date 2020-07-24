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Конкурс стартапов “День Инвестора” пройдет в Минске
Источник материала: БДГ
Ежегодный конкурс стартапов “День Инвестора” пройдет 19 сентября.
Заявку подать можно уже сегодня.
К участию приглашаются проекты стадии Pre-seed и выше по следующим направлениям:
В 2020 году конкурс пройдет online.
19 сентября в финале соберутся 20 лучших проектов, оценивать которые будут инвесторы из России, Украины и Азербайджана.
Подать заявки можно до 1 сентября включительно.
Ознакомится с положением о конкурсе и зарегистрироваться можно на
Мероприятие "День Инвестора" проводится общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
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Ежегодный конкурс стартапов “День Инвестора” пройдет 19 сентября. Заявку подать можно уже сегодня. К участию приглашаются проекты стадии Pre-seed и выше по следующим...
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