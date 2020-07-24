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Конкурс стартапов “День Инвестора” пройдет в Минске

24.07.2020 17:58 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ежегодный конкурс стартапов “День Инвестора” пройдет 19 сентября.

Заявку подать можно уже сегодня.

К участию приглашаются проекты стадии Pre-seed и выше по следующим направлениям:

  • Информационные технологи (финтех, ритейл и телеком, AI, quantum computing, robots, crowd tech и smartdust, шеринг, уберизация)
  • Индустриальные технологии
  • Энергоэффективные технологии
  • Биомедицинские технологии
  • Агропромышленные технологии.

В 2020 году конкурс пройдет online. 

19 сентября в финале соберутся 20 лучших проектов, оценивать которые будут инвесторы из России, Украины и Азербайджана.

Подать заявки можно до 1 сентября включительно.

Ознакомится с положением о конкурсе и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия.

Мероприятие "День Инвестора" проводится общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

 
 
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Ежегодный конкурс стартапов “День Инвестора” пройдет 19 сентября. Заявку подать можно уже сегодня. К участию приглашаются проекты стадии Pre-seed и выше по следующим...
 
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