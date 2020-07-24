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С какими странами Беларусь возобновляет транспортное сообщение в ближайшее время
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Крупнейшие авиаперевозчики Беларуси и России открыли продажи билетов на рейсы Минск – Москва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, страны возобновляют авиасообщение с 1 августа. Днем ранее – 31 июля – Минсктранс возобновит автобусные рейсы в Вильнюс, Каунас и Варшаву.
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Новости Беларуси. Крупнейшие авиаперевозчики Беларуси и России открыли продажи билетов на рейсы Минск – Москва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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