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С какими странами Беларусь возобновляет транспортное сообщение в ближайшее время

24.07.2020 19:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Крупнейшие авиаперевозчики Беларуси и России открыли продажи билетов на рейсы Минск – Москва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, страны возобновляют авиасообщение с 1 августа. Днем ранее – 31 июля – Минсктранс возобновит автобусные рейсы в Вильнюс, Каунас и Варшаву.

Больше новостей экономики за 24 июля здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Крупнейшие авиаперевозчики Беларуси и России открыли продажи билетов на рейсы Минск – Москва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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