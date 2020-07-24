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Новости экономики за 24.07.2020

24.07.2020 19:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почему Нацбанк решил вмешаться в отношения между банками и кредитополучателями? Какого жилья в стране будут строить больше и почему должники могут не бояться автоматического списания долгов со своих счетов? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как изменится рынок кредитования и лизинга в Беларуси

В СТРАНЕ СТАБИЛЬНО ПРИРАСТАЕТ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Жилья в стране будут строить больше. Жилищный фонд стабильно прирастает. В последние годы меньше 4 миллионов квадратов не строили, на будущее темпы строительства снижать предпосылок нет.

Новости экономики за 24.07.2020

Помимо традиционных квартир в собственность увеличат строительство арендного жилья, а также помещений, где на полную мощность будет использоваться электроэнергия: не только для освещения и приготовления пищи, но и для отопления и подогрева воды. Средняя стоимость квадратного метра жилья, введенного в эксплуатацию за счет всех источников финансирования, по данным статистики за полгода – 1123 рубля. С использованием государственной поддержки – 1019.

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Люди в материале: Наталья Надольская

 
 
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Новости Беларуси. Почему Нацбанк решил вмешаться в отношения между банками и кредитополучателями? Какого жилья в стране будут строить больше и почему должники...
 
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