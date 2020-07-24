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Что происходит с организмом, когда вы едите чернику?
Источник материала: ОНТ
Черника – сладкая, питательная и очень популярная ягода, при этом приносит огромную пользу здоровью. Ее часто называют суперфудом, она низкокалорийная и очень полезная.
Что происходит с организмом, когда вы едите чернику, читайте в справке ОНТ.
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Черника – одна из самых питательных ягод. Порция черники (148 грамм) содержит:
Клетчатка: 4 грамма
Витамин С: 24% от суточной нормы
Витамин К: 36% от суточной нормы
Марганец: 25% от суточной нормы
В порции этой ягоды – 85% воды, всего 84 калории,15 граммов углеводов. Польза черники связана также с содержанием в ней витамина С, К и клетчатки.
Черника – королева антиоксидантов
Антиоксиданты защищают организм от свободных радикалов, которые повреждают клетки и способствуют старению и болезням, таким как рак.
У черники – один из самых высоких уровней антиоксидантов среди всех популярных фруктов и овощей.
В частности, она содержит флавоноиды, которые лежат в основе большинств ее полезных свойств.
Было доказано, что черника напрямую повышает уровень антиоксидантов в организме.
В одном
Помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Употребление черники может принести большую пользу сердцу и сосудам.
Так, результаты одного из
Кроме того, ежедневная порция черники (50 г)
Черника может модулировать инсулиновый ответ организма
Инсулинорезистентность – это состояние, при котором клетки не полностью реагируют на действие инсулина (гормона, который регулирует уровень глюкозы в крови). В результате способность клетки поглощать сахар (глюкозу) ухудшается, а уровень глюкозы в крови становится ненормально высоким. Резистентность к инсулину может привести к диабету второго типа.
Многие люди пытаются ограничить потребление сахара, чтобы управлять реакцией на инсулин. При этом некоторые избегают фруктов и ягод. Однако природный сахар не должен пугать, поскольку некоторые фрукты, такие как черника, могут помочь гликемическому контролю.
Исследование, опубликованное в журнале Current Developments in Nutrition, показало, что одна чашка свежей черники в день может благотворно повлиять на состояние здоровья пациентов, у которых выявлен диабет второго типа. Участники эксперимента ели одну чашку черники в день, в итоге у них значительно уменьшался уровень триглицеридов в сыворотке по сравнению с теми, кому давали плацебо. Если не лечить повышенный уровень триглицеридов в крови, то возрастает риск серьезных осложнений, таких как сердечно-сосудистые заболевания (это основная причина заболеваемости и смертности среди людей с диабетом).
В ходе другого исследования людям давали пить смузи с черникой и без нее два раза в день в течение шести недель. Исследователи обнаружили, что те, кто употреблял смузи с черникой, смогли снизить уровень глюкозы в крови гораздо больше, чем те, кто пил смузи без черники.
В связи с этим эксперты советуют тем, кто хочет контролировать уровень сахара в крови, отказаться от рафинированного сахара, но не исключать фрукты и ягоды, например, чернику, поскольку она приносит большую пользу в долгосрочной перспективе.
Черника полезна для здоровья мозга
Благодаря содержанию антиоксидантов черника очень полезна для мозга. Эта ягода помогает сохранять ум ясным и острым.
В одном из
Также черника помогает улучшить память.
Черника может снизить кровяное давление
Ягоды черники приносят много пользы для здоровья тем, у кого высокое давление (а оно фактор риска сердечных заболеваний).
Так, в восьминедельном
И такой эффект наблюдался в ходе многих других исследований на эту тему.
Может помочь в борьбе с инфекциями мочевых путей
Инфекции мочевыводящих путей – распространенная проблема у женщин.
Широко известно, что клюквенный сок может помочь предотвратить эти виды инфекций. При этом черника
Эти вещества называются антиадгезивами и помогают предотвратить связывание бактерий, таких как кишечная палочка, со стенками мочевого пузыря.
Черника снижает боль в мышцах
Напряженные физические упражнения могут привести к мышечной боли и усталости.
Частично это вызвано местным воспалением и окислительным стрессом в мышечной ткани. Если добавить в свой ежедневный рацион чернику, то это поможет уменьшить повреждение, которое происходит на молекулярном уровне, минимизируя болезненность мышц.
Побочные эффекты употребления черники
Черника – безопасная для здоровья ягода, если ее есть в умеренном количестве.
При этом следует с осторожностью есть чернику людям с диабетом, поскольку эта ягода может снизить уровень сахара в крови. В итоге может потребоваться корректировка дозы препаратов для лечения диабета врачом.
Также людям, у которых выявлен дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, стоит с осторожностью есть чернику, потому что у них есть проблемы с расщеплением некоторых химических веществ, содержащихся в пище и лекарствах. Таким людям стоит есть чернику только после консультации с врачом.
Кроме того, поскольку черника может повлиять на уровень глюкозы в крови и на контроль уровня сахара в крови во время и после операции, то ее нужно перестать есть по крайней мере за две недели до запланированной операции.
Фото: pixabay
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Черника – сладкая, питательная и очень популярная ягода, при этом приносит огромную пользу здоровью. Ее часто называют суперфудом, она низкокалорийная и очень...
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