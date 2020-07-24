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Игорь Сергеенко, посещая Волковысский район: руководство видит проблемы, решает их, вникает в нужды людей

24.07.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко ознакомился 24 июля с развитием Волковысского района, посетил ряд производств и пообщался с аграриями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Игорь Сергеенко, посещая Волковысский район: руководство видит проблемы, решает их, вникает в нужды людей

Отмечена положительная динамика в сельском хозяйстве. В 2020 году более чем на 10 % возросло производство молока, хорошие перспективы в заготовке кормов, получен и высокий урожай рапса. На предприятиях выполняются все социальные стандарты.  

Игорь Сергеенко, посещая Волковысский район: руководство видит проблемы, решает их, вникает в нужды людей

В том числе об этом шла речь во время встречи Игоря Сергеенко с коллективом «Красносельскстройматериалы». Это один из ведущих производителей цемента в стране. Почти треть продукции уходит на экспорт.

Кстати, сейчас на предприятии развивают производственный туризм. В новом маршруте обязательный пункт посещения – так называемые «белорусские Мальдивы».  

Игорь Сергеенко, посещая Волковысский район: руководство видит проблемы, решает их, вникает в нужды людей

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:  
Все социальные стандарты, все социальные программы на объектах, которые я сегодня посетил, выдерживаются, зарплата выплачивается, люди получают больше 1 000 рублей и в сельхозпроизводстве, и непосредственно на данном предприятии.  

Да, есть проблемы, есть вопросы, которые волнуют людей. Волнуют вопросы благоустройства населенных пунктов, вопросы состояния местных дорог, строительство спортивных объектов. Ряд мероприятий будет проведен в этом году, что-то в следующем. Есть определенные финансовые трудности. Руководство района видит проблемы, решает их, держит руку на пульсе, вникает в нужды людей.  

Игорь Сергеенко, посещая Волковысский район: руководство видит проблемы, решает их, вникает в нужды людей

Волковысский район знаменит своими промышленными предприятиями. Их сегодня здесь три десятка. Удобное географическое положение плюс хорошо развитые транспортные сети позволяют налаживать новые торговые контакты. Продукция из Волковыска хорошо известна за пределами Беларуси.  

Люди в материале: Игорь Сергеенко

 
 
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Новости Беларуси. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко ознакомился 24 июля с развитием Волковысского района, посетил ряд производств и пообщался с...
 
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