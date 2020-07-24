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Генпрокуратура отреагировала на информацию СМИ о якобы готовящемся лишении Цепкало родительских прав

24.07.2020 21:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Генпрокуратура отреагировала на информацию СМИ о якобы готовящемся лишении Цепкало родительских прав

Никаких действий по лишению Валерия или Вероники Цепкало родительских прав не предпринималось, сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры Беларуси.

Отмечается также, что представители прокуратуры не приходили в школу, где учатся дети Цепкало.

Фото: БЕЛТА

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Никаких действий по лишению Валерия или Вероники Цепкало родительских прав не предпринималось, сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры Беларуси....
 
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