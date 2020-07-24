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Александр Лукашенко в Марьиной Горке: «Нельзя быть провокатором, мне мороженое нельзя!»

24.07.2020 21:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 июля побывал в новом спортивно-оздоровительном комплексе, открывшемся в Марьиной Горке. Затем беседа ушла в более праздничное русло.   

Александр Лукашенко в Марьиной Горке: «Нельзя быть провокатором, мне мороженое нельзя!»

Александр Лукашенко поделился своими эмоциями от здешних мест. Видит их часто, правда, преимущественно из иллюминатора вертолета по пути в командировки в регионы, например.   

Александр Лукашенко в Марьиной Горке: «Нельзя быть провокатором, мне мороженое нельзя!»

Но в день рождения принято не только получать подарки и хорошие слова в свой адрес, но и угощать гостей. В Марьиной Горке традицию не нарушили.  

Александр Лукашенко в Марьиной Горке: «Нельзя быть провокатором, мне мороженое нельзя!»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Вот нельзя быть провокатором, мне мороженое нельзя! У нас не пропадет.  

Александр Лукашенко в Марьиной Горке: «Нельзя быть провокатором, мне мороженое нельзя!»

Алёна Сырова, корреспондент: 
И пока дети были заняты сладкими подарками, те, что чуть постарше, вместе со взрослыми окружили главу государства плотным кольцом и задавали самые разные вопросы: от «когда появится новая лыжероллерная трасса» до очень личных.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Алена Сырова

 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 июля побывал в новом спортивно-оздоровительном комплексе, открывшемся в Марьиной Горке. Затем беседа ушла в более...
 
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