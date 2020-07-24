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Вот так встречали Александра Лукашенко в Марьиной Горке

24.07.2020 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 июля побывал в новом спортивно-оздоровительном комплексе, открывшемся в Марьиной Горке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот так встречали Александра Лукашенко в Марьиной Горке

Алена Сырова, корреспондент:
Не столько из-за желания тотчас приступить к тренировкам жители Марьиной Горки собрались у нового ФОКа. Куда больше сегодня их мотивировала новость о визите главы государства.

Вот так встречали Александра Лукашенко в Марьиной Горке

И пока тот беседовал с гордостью белорусской армии, десантниками, гражданские все приходили и приходили к следующей точке в президентском маршруте.

Вот так встречали Александра Лукашенко в Марьиной Горке

Мы еще встретимся, поговорим.

Вот так встречали Александра Лукашенко в Марьиной Горке

Экскурсия по спортивному центру заняла не более 10 минут: Александр Лукашенко спешил вернуться к тем, кто его ожидал на улице, потому все кратко и по существу.

Вот так встречали Александра Лукашенко в Марьиной Горке

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы здесь не просто должны восстановить футболистов и научить плавать, вы должны туда, в Минск, скажем так, выдать нам два десятка человек, из которых мы будем делать уже настоящих рекордсменов.

Как выглядит новый ФОК, который открыли в Марьиной Горке

Вот так встречали Александра Лукашенко в Марьиной Горке

С жителями Марьиной Горки – теми, кому прежде всего и предназначался новый ФОК – Президент начал разговор с планов на будущее не только для города, но и в целом района и области. В ближайшее время в регионе появятся те объекты, которых всегда не хватает в активно развивающихся городах.

Вот так встречали Александра Лукашенко в Марьиной Горке

Александр Лукашенко:
Мы вот сейчас просмотрели, мы должны построить около двух десятков детских садиков за год-два, в будущем году сдать, и, по-моему, три-четыре школы, которых в Минской области не хватает.

Вот так встречали Александра Лукашенко в Марьиной Горке

Ну, вы-то как в шоколаде здесь живете, у вас всего хватает, уже и бассейн будет. Но еще много, где нам чего-то надо построить. Поэтому вот, договорились с губернатором, подписано мое распоряжение год назад. Мы финансируем эти объекты и за пару лет мы их создадим.

Вот так встречали Александра Лукашенко в Марьиной Горке

Алена Сырова:
И пока дети были заняты сладкими подарками, те, что чуть постарше, вместе со взрослыми окружили главу государства плотным кольцом и задавали самые разные вопросы: от «когда появится новая лыжероллерная трасса» до очень личных.

Вот так встречали Александра Лукашенко в Марьиной Горке

– У нас очень в городе любят биатлонные лыжные гонки, но заниматься негде.
– Мы тебя забираем.
– Спасибо!

Вот так встречали Александра Лукашенко в Марьиной Горке

– Возьми ее, посмотрим, как ты. Кстати, я биатлоном занимаюсь.
– Я знаю, я смотрела.
– Ну, с тобой тогда побежим.

Вот так встречали Александра Лукашенко в Марьиной Горке

Алена Сырова:
Все проблемы, которые озвучивали главе государства, ответственные лица тут же брали на карандаш – нет сомнений, все тщательно изучат и обязательно решат по справедливости. Президент ведь пообещал именно так на глазах сотен местных жителей и тех, кто следил за их стримами в соцсетях (да, прямую трансляцию в этот раз вели не журналисты).

Вот так встречали Александра Лукашенко в Марьиной Горке

– Говорят, что на эти дороги, если сейчас там асфальтировать, якобы население должно еще тоже скидываться на эти дороги. Это правда?
– Нет. Если скинетесь, будет хорошо, не откажемся. Но никто население не просит скидываться на дороги. Вы уже скиньтесь, чтобы себе от дороги подъезд сделать. А дорогу мы сами сделаем. Поэтому не слушайте вы, что говорят. Но если вы соберете какую-то копейку, я буду только приветствовать. Но не прошу вас.

Вот так встречали Александра Лукашенко в Марьиной Горке

Александра Лукашенко местные жители довольно долго не отпускали. Президент выслушивал каждого, охотно соглашался фотографироваться, пожимал руки. В такие моменты становится очевидно: нет никакой дистанции (и это не только про физическую). В целом же день выдался насыщенным и плодотворным – богатым и на эмоции, и на полезные открытия.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Алена Сырова

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 июля побывал в новом спортивно-оздоровительном комплексе, открывшемся в Марьиной Горке, сообщили в программе Новости «24...
 
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