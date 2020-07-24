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Вот так встречали Александра Лукашенко в Марьиной Горке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 июля побывал в новом спортивно-оздоровительном комплексе, открывшемся в Марьиной Горке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, корреспондент:
И пока тот беседовал с гордостью белорусской армии, десантниками, гражданские все приходили и приходили к следующей точке в президентском маршруте.
Мы еще встретимся, поговорим.
Экскурсия по спортивному центру заняла не более 10 минут: Александр Лукашенко спешил вернуться к тем, кто его ожидал на улице, потому все кратко и по существу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С жителями Марьиной Горки – теми, кому прежде всего и предназначался новый ФОК – Президент начал разговор с планов на будущее не только для города, но и в целом района и области. В ближайшее время в регионе появятся те объекты, которых всегда не хватает в активно развивающихся городах.
Александр Лукашенко:
Ну, вы-то как в шоколаде здесь живете, у вас всего хватает, уже и бассейн будет. Но еще много, где нам чего-то надо построить. Поэтому вот, договорились с губернатором, подписано мое распоряжение год назад. Мы финансируем эти объекты и за пару лет мы их создадим.
Алена Сырова:
– У нас очень в городе любят биатлонные лыжные гонки, но заниматься негде.
– Возьми ее, посмотрим, как ты. Кстати, я биатлоном занимаюсь.
Алена Сырова:
– Говорят, что на эти дороги, если сейчас там асфальтировать, якобы население должно еще тоже скидываться на эти дороги. Это правда?
Александра Лукашенко местные жители довольно долго не отпускали. Президент выслушивал каждого, охотно соглашался фотографироваться, пожимал руки. В такие моменты становится очевидно: нет никакой дистанции (и это не только про физическую). В целом же день выдался насыщенным и плодотворным – богатым и на эмоции, и на полезные открытия.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 июля побывал в новом спортивно-оздоровительном комплексе, открывшемся в Марьиной Горке, сообщили в программе Новости «24...
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