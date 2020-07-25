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Прогноз по валютам: на сколько доллар подешевеет к началу августа?

25.07.2020 06:38 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

– Основной новостью уходящей недели в мировой экономике стало принятие Евросоюзом программы экономической помощи для пострадавших от пандемии стран, в первую очередь это касается стран юга Европы: Португалия, Испания, Италия, Греция.

Евро на эту новость отреагировал очень положительно. Пара евро/доллар выросла за неделю с 1,1390 до 1,16 ровно, или на 1,8%.

Российский рубль немного укрепился к доллару, но при этом сдал к сильно выросшей европейской валюте. Доллар в России снизился с 71,7 российского рубля до 71,6, или на 0,2%.

Евро подорожал с 81,7 российского рубля до 83 ровно, или на 1,6%.

 
Теги: Новости
 
 
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На этой неделе евро активно пошел в рост, а доллар подешевел. Какие курсы иностранных валют увидят белорусы в конце июля? Об этом в комментарии Myfin.by рассказал...
 
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